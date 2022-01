Non solo il big match tra Trentino e Perugia , in questodel girone di ritorno di Superlega, anticipato a questa domenica per garantire equità competitiva a un tabellone di Coppa Italia che deve ancora definirsi dopo i molteplici rinvii di partite causa Covid. Oltre al successo dell'Itas (15-11 al tie-break), la giornata è stata infatti caratterizzata anche dal nettocon cui ladi Lorenzo Bernardidel mago Eccheli. Nonostante un pomeriggio tutt'altro che brillante per(13 punti con 3 ace, ma anche il 33% in attacco su 30 colpi giocati), la squadra di casa ha(43% di eccellenza) e non ha dovuto neppure strafare in attacco. Monza le ha infatti regalato ben 25 punti in tre soli set, frutto soprattutto dei, e non ha saputo ovviare granché all', grande ex di turno. Prova invece sontuosa per, perfetto nei 1° tempi (8/8) e sempre fondamentale a muro, e ottima domenica anche per, l'altro centrale della Gas Sales Bluenergy. La coppia ha stravinto il duello a distanza ravvicinata col: i centrali del Vero Volley hanno infatti rifilato 7 muri-punto agli avversari, ma in attacco hanno faticato tremendamente nei pochi palloni a disposizione (22% per Galassi). Inutili, ai fini del risultato finale, i, perfetto in attacco (59%) e unico giocatore ospite in grado di fare male in battuta alla squadra di Bernardi.