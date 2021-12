"Ha abbandonato la città ed i compagni di squadra senza alcuna autorizzazione e giustificazione", ha scritto così la Tonno Callipo Vibo Valentia nel comunicato ufficiale pubblicato dopo la partenza di Douglas Souza alla volta del Brasile. L'oro olimpico 2016, insieme al suo compagno, non si sarebbe trovato bene in Calabria, preferendo - quindi - lasciare l'Italia per cominciare una nuova avventura in patria. La pallavolo, però, questa volta non centra: secondo alcune voci, infatti, Douglas sarebbe pronto a partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Brasile. Per l'ormai ex martello giallorosso, una nuova esperienza sembra alle porte.

Ad

Douglas si spiega

CEV Champions League Women CEV Champions League (F): le indicazioni della 2ª giornata 7 ORE FA

"Non sono fuggito dalla Calabria. Come alcuni di voi già sapevano, a me l'esperienza lì non stava piacendo, e non ero felice.Per questo ho deciso di andarmene e l'ho detto alla società, un giorno prima di partire. Ripeto, ho conversato con i dirigenti, e il mio procuratore è in contatto con il club per chiudere questa storia nel miglior modo possibile".

Tutto il potenziale di Monza in un'azione: Van Hecke non perdona

Pallavolo Monza non fa sconti a Zagabria: doppio 3-1 e ottavi 8 ORE FA