Non si riprenderà a giocare nel 2020. Ora è davvero ufficiale. Tutti i Campionati Italiani di volley, dalle Serie B compresa in giù, sono stati rimandati a gennaio 2021. Non si scenderà più in campo in questi due mesi che concludono un’annata terribile, caratterizzata dall’emergenza sanitaria. Tutti i tornei nazionali, regionali, provinciali si erano fermati a fine febbraio in occasione del primo lockdown, si era sperato in un avvio regolare della nuova annata durante l’autunno ma il DPCM che entrerà in vigore a partire da domani ha convinto la Federazione Italiana a “sospendere l’attività di interesse nazionale di ogni ordine e grado – ad eccezione dei campionati nazionali di Serie A la cui organizzazione rimane di competenza delle Leghe – rinviandola al prossimo mese di gennaio”. Si precisa che le attività di allenamento restano possibili nei limiti delle norme governative, regionali e locali, e nel rispetto dei protocolli federali. Stesso provvedimento viene adottato per le discipline del beach volley e del sitting volley.