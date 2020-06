Oleg Antonov è un nuovo giocatore di Piacenza: colpaccio dei Lupi

Dal nostro partner OAsport.it

Oleg Antonov è un nuovo giocatore di Piacenza! Lo schiacciatore italiano è approdato alla corte della Gas Sales e rinforza una formazione che sogna davvero in grande in vista della prossima SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I Lupi potranno contare su un giocatore esperto, forte in attacco e al servizio, in grado davvero di rinforzare la compagine guidata da coach Andrea Gardini.

Il classe 1988, figlio della leggenda sovietica Jaroslav che vinse l’argento alle Olimpiadi di Seoul, è reduce da un’annata in Turchia al Galatasaray Istanbul dopo essere passato in Russia all’Ural Ufa. Oleg Antonov vanta ben 120 presenze in Nazionale e ha vinto l’argento alle Olimpiadi di Rio 2016, nel 2019 ha partecipato in maniera determinante al preolimpico di Bari dove l’Italia ha staccato il pass per i Giochi di Tokyo poi rinviati al prossimo anno.

Antonov dovrebbe giocare di banda con Trevor Clevenot in arrivo da Milano ma attenzione anche al possibile approdo dello statunitense Aaron Russell da Trento, l’opposto sarà il forte tedesco Georg Grozer (dallo Zenit San Pietroburgo) che potrebbe essere in diagonale col palleggiatore cubano Hierrezuelo (dallo Ziraat Bankasi Ankara). Questa sarà la settima esperienza in Serie A/SuperLega per lo schiacciatore che ha esordito a Treviso nel 2006 passando poi per Mantova, Genova, Cuneo, Trento e Vibo Valentia (lasciata nel 2018).

