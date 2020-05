Osmany Juantorena rinnova con la Cucine Lube Civitanova: "Resto per vincere ancora"

Dal nostro partner OAsport.it

Osmany Juantorena rinnova con la Cucine Lube Civitanova: l’accordo per il prolungamento del contratto è stato svelato dallo stesso pallavolista attraverso un post su Instagram. Lo schiacciatore classe 1985 ha già disputato cinque stagioni nelle Marche, centrando due scudetti, un Mondiale per Club, una Champions League e due Coppe Italia.

SuperLega Ivan Zaytsev lascerà Modena: probabile il ritorno in Russia ma attenzione all'opzione Piacenza 14/05/2020 A 12:52

A Rai Sport, il giocatore ha affermato: “E’ finalmente arrivato il grande giorno che aspettavo da tempo. Sarò ancora in campo con la Cucine Lube Civitanova, rimarrò con questa grande squadra. Tutto ciò mi rende felice e contento, anche per quello che la società ha fatto per mantenere questo gruppo. Non era facile, tutti noi abbiamo fatto dei sacrifici: sono onorato di vestire la maglia biancorossa. Resto qui per vincere ancora, sicuramente è il posto migliore per farlo. C’è un gruppo unico, la società ha costruito una squadra molto forte. La mia famiglia sta bene a Civitanova e voglio giocare nuovamente ad altissimi livelli perché so che tutto questo un giorno mi mancherà“.

Il post di Juantorena

Sono arrivato qui 5 anni fa, sembra ieri eppure tanto tempo è passato, tante vittorie sono arrivate! Non voglio fermarmi ma continuare a indossare questa maglia che ormai sento mia, grazie al patron Fabio Giulianelli che mi ha dato l’opportunità di farlo! Voglio vincere ancora con questa maglia e farò di tutto per raggiungere il mio obiettivo… Per me è un onore essere ancora alla Lube, sarò ancora il vostro capitano! FORZA LUBE

roberto.santangelo@oasport.it

Play Icon WATCH Top 5: le migliori giocate delle finali di Champions di pallavolo 00:02:05

Pallavolo Volley, ecco le date per il 2020-2021: campionati, Nations League, Olimpiadi ed Europei 14/05/2020 A 08:36