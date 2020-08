La Serie A1 Superlega Credem Banca riparte il 27 settembre. Ufficializzato il calendario della prossima stagione che si aprirà con la Supercoppa che si disputerà all’Arena di Verona.

Anche il volley italiano è pronto a ripartire. La Lega Pallavolo Italiana ha, infatti, ufficializzato il calendario della stagione 2020-21, il 76esimo campionato di Serie A1 Superlega Credem Banca. Si parte il 27 settembre, con la Lube Civitanova pronta all'esordio sul campo della NBV Verona, Modena ospiterà Monza, Perugia attende in casa Vibo Valentia mentre Trento sarà impegnata nella trasferta di Padova.

Ad aprire la regular season sarà, però, la Del Monte Supercoppa con Civitanova, Trento, Modena e Perugia pronte a darsi battaglia per il primo trofeo della stagione. Le semifinali si svolgeranno su gare di andata e ritorno (Civitanova-Trentino e Modena-Perugia), mentre la finalissima si disputerà il 25 settembre in gara secca all'Arena di Verona. Queste quattro formazioni saranno, poi, già qualificate per i quarti di finale della Coppa Italia, traguardo che le altre squadre della Superlega potranno raggiungere attraverso un percorso composto da due gironi strutturati secondo le posizioni in classifica della stagione precedente e partite di sola andata.

Il primo big match è datato 7 ottobre, si sfideranno Civitanova e Trento. La Lube incrocerà poi Modena il 1° novembre e Perugia il 15 novembre. Trento-Perugia è in programma il 18 ottobre, Perugia-Modena l’8 novembre. La regular season si concluderà il 14 febbraio, il 21 febbraio incominceranno i playoff. Da programma non si giocherà a Santo Stefano (si parla di 27 dicembre), non ci sarà la sosta natalizia perché si giocherà poi anche il 3 gennaio. Prevista una sola interruzione: 30-31 gennaio per la Final Four di Coppa Italia. Di seguito il calendario completo della SuperLega 2020-2021, il massimo campionato italiano di volley maschile.

GIRONE A: Allianz Milano (5a classificata), NBV Verona (8a classificata), Vero Volley Monza (9a classificata), Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia (12a classificata);

GIRONE B: Consar Ravenna (6a classificata), Pallavolo Padova (7a classificata), Gas Sales Bluenergy Piacenza (10a classificata), Top Volley Cisterna (11a classificata).

Le migliori due squadre di ognuno dei due gironi accederanno poi ai quarti di finale, con il tabellone definitivo che verrà definitivamente composto in base alla posizione in classifica al termine del girone d'andata della prossima stagione relativa alle squadre classificate.

Il calendario completo

Giornata 1 - Andata 27 Settembre 2020

Leo Shoes Modena – Vero Volley Monza

Sir Safety Conad Perugia – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Allianz Milano – Top Volley Cisterna

Consar Ravenna – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Pallavolo Padova – Itas Trentino

NBV Verona – Cucine Lube Civitanova

Giornata 2 - Andata 4 Ottobre 2020

Cucine Lube Civitanova – Consar Ravenna

Itas Trentino – NBV Verona

Vero Volley Monza – Allianz Milano

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Sir Safety Conad Perugia

Top Volley Cisterna – Pallavolo Padova

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Leo Shoes Modena

Giornata 3 - Andata 7 Ottobre 2020

Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino

Sir Safety Conad Perugia – Pallavolo Padova

Allianz Milano – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Consar Ravenna – Leo Shoes Modena

NBV Verona – Vero Volley Monza

Top Volley Cisterna – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Giornata 4 - Andata 11 Ottobre 2020

Leo Shoes Modena – Allianz Milano

Consar Ravenna – Top Volley Cisterna

Pallavolo Padova – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

NBV Verona – Sir Safety Conad Perugia

Vero Volley Monza – Cucine Lube Civitanova

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Itas Trentino

Giornata 5 - Andata 14 Ottobre 2020

Sir Safety Conad Perugia – Top Volley Cisterna

Itas Trentino – Leo Shoes Modena

Allianz Milano – Consar Ravenna

Pallavolo Padova – Vero Volley Monza

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Cucine Lube Civitanova

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – NBV Verona

Giornata 6 - Andata 18 Ottobre 2020

Cucine Lube Civitanova – Pallavolo Padova

Leo Shoes Modena – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Itas Trentino – Sir Safety Conad Perugia

Allianz Milano – NBV Verona

Consar Ravenna – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Top Volley Cisterna – Vero Volley Monza

Giornata 7 - Andata 25 Ottobre 2020

Cucine Lube Civitanova – Allianz Milano

Sir Safety Conad Perugia – Consar Ravenna

Pallavolo Padova – Leo Shoes Modena

NBV Verona – Top Volley Cisterna

Vero Volley Monza – Itas Trentino

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Giornata 8 - Andata 1 Novembre 2020

Leo Shoes Modena – Cucine Lube Civitanova

Allianz Milano – Sir Safety Conad Perugia

Consar Ravenna – NBV Verona

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Pallavolo Padova

Top Volley Cisterna – Itas Trentino

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Vero Volley Monza

Giornata 9 - Andata 8 Novembre 2020

Cucine Lube Civitanova – Top Volley Cisterna

Sir Safety Conad Perugia – Leo Shoes Modena

Itas Trentino – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Pallavolo Padova – Allianz Milano

NBV Verona – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Vero Volley Monza – Consar Ravenna

Giornata 10 - Andata 15 Novembre 2020

Leo Shoes Modena – NBV Verona

Sir Safety Conad Perugia – Cucine Lube Civitanova

Itas Trentino – Allianz Milano

Pallavolo Padova – Consar Ravenna

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Vero Volley Monza

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Top Volley Cisterna

Giornata 11 - Andata 22 Novembre 2020

Cucine Lube Civitanova – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Allianz Milano – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Consar Ravenna – Itas Trentino

NBV Verona – Pallavolo Padova

Vero Volley Monza – Sir Safety Conad Perugia

Top Volley Cisterna – Leo Shoes Modena

Giornata 12 - Ritorno 29 Novembre 2020

Vero Volley Monza – Leo Shoes Modena

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Sir Safety Conad Perugia

Top Volley Cisterna – Allianz Milano

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Consar Ravenna

Itas Trentino – Pallavolo Padova

Cucine Lube Civitanova – NBV Verona

Giornata 13 - Ritorno 6 Dicembre 2020

Consar Ravenna – Cucine Lube Civitanova

NBV Verona – Itas Trentino

Allianz Milano – Vero Volley Monza

Sir Safety Conad Perugia – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Pallavolo Padova – Top Volley Cisterna

Leo Shoes Modena – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Giornata 14 - Ritorno 13 Dicembre 2020

Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova

Pallavolo Padova – Sir Safety Conad Perugia

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Allianz Milano

Leo Shoes Modena – Consar Ravenna

Vero Volley Monza – NBV Verona

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Top Volley Cisterna

Giornata 15 - Ritorno 20 Dicembre 2020

Allianz Milano – Leo Shoes Modena

Top Volley Cisterna – Consar Ravenna

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Pallavolo Padova

Sir Safety Conad Perugia – NBV Verona

Cucine Lube Civitanova – Vero Volley Monza

Itas Trentino – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Giornata 16 - Ritorno 27 Dicembre 2020

Top Volley Cisterna – Sir Safety Conad Perugia

Leo Shoes Modena – Itas Trentino

Consar Ravenna – Allianz Milano

Vero Volley Monza – Pallavolo Padova

Cucine Lube Civitanova – Gas Sales Bluenergy Piacenza

NBV Verona – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Giornata 17 - Ritorno 3 Gennaio 2021

Pallavolo Padova – Cucine Lube Civitanova

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Leo Shoes Modena

Sir Safety Conad Perugia – Itas Trentino

NBV Verona – Allianz Milano

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Consar Ravenna

Vero Volley Monza – Top Volley Cisterna

Giornata 18 - Ritorno 10 Gennaio 2021

Allianz Milano – Cucine Lube Civitanova

Consar Ravenna – Sir Safety Conad Perugia

Leo Shoes Modena – Pallavolo Padova

Top Volley Cisterna – NBV Verona

Itas Trentino – Vero Volley Monza

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Giornata 19 - Ritorno 17 Gennaio 2021

Cucine Lube Civitanova – Leo Shoes Modena

Sir Safety Conad Perugia – Allianz Milano

NBV Verona – Consar Ravenna

Pallavolo Padova – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Itas Trentino – Top Volley Cisterna

Vero Volley Monza – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Giornata 20 - Ritorno 24 Gennaio 2021

Top Volley Cisterna – Cucine Lube Civitanova

Leo Shoes Modena – Sir Safety Conad Perugia

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Itas Trentino

Allianz Milano – Pallavolo Padova

Gas Sales Bluenergy Piacenza – NBV Verona

Consar Ravenna – Vero Volley Monza

Giornata 21 - Ritorno 7 Febbraio 2021

NBV Verona – Leo Shoes Modena

Cucine Lube Civitanova – Sir Safety Conad Perugia

Allianz Milano – Itas Trentino

Consar Ravenna – Pallavolo Padova

Vero Volley Monza – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Top Volley Cisterna – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Giornata 22 - Ritorno 14 Febbraio 2021

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Cucine Lube Civitanova

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Allianz Milano

Itas Trentino – Consar Ravenna

Pallavolo Padova – NBV Verona

Sir Safety Conad Perugia – Vero Volley Monza

Leo Shoes Modena – Top Volley Cisterna

