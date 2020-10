OSMANY JUANTORENA Non manca mai nella speciale classifica dei migliori italiani. E’ ancora una volta l’anima di Civitanova che demolisce letteralmente Padova. In tre set colleziona 14 punti, il 61% in attacco, il 56% in ricezione, due ace e un muro. Un caterpillar!

SuperLega Volley, SuperLega: vincono Perugia, Civitanova e Milano 17 ORE FA

FABIO BALASO Chiude la partita contro Padova, squadra capace di stupire in questo primo scorcio di campionato, con l’86% di positività in ricezione, a cui aggiunge qualche bella difesa.

LUCA VETTORI I problemi fisici che lo hanno assillato nella prima parte della stagione sono solo un brutto ricordo e, nel derby emiliano, mette a segno 13 punti, con un ace e un muro e soprattutto un ottimo 61% di positività in attacco.

DICK KOOY Non basta un’altra grande prova dell’ex olandese per piegare la capolista. Sono 16 i punti in totale, con 2 ace, un muro, il 57% in attacco, il 62% in ricezione.

ROBERTO RUSSO Entra in corsa con Perugia che soffre contro Trento e contribuisce in modo sostanziale alla rimonta della capolista piazzando 4 muri e mettendo a segno 8 punti con il 60% in attacco e un ace.

MATTEO PIANO Bella prova del centrale nella quinta vittoria della Allianz su Verona. Chiude con 8 punti complessivi, un ottimo 67% in attacco e 2 muri che spingono giù Verona.

DAVIDE SAITTA Si presenta al PalaDeAndrè da ex e porta a casa due punti preziosi con la quarta vittoria di fila per la sua Vibo Valentia. Si trova ad un certo punto ad affrontare il suo ex secondo Batak e con i denti riesce ad evitare una sconfitta che sembrava già scritta sul 14-10 del tie break per la Consar.

FILIPPO LANZA Non basta la bella prova dello schiacciatore azzurro a Monza per evitare la sconfitta a Cisterna: 21 punti complessivi, 2 muri, un ace, il 64% in attacco e “solo” il 35% in ricezione, dove poteva fare sicuramente meglio.

