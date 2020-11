Si è giocata una sola partita in SuperLega nella giornata di domenica. Trento-Milano, incontro valido per la decima giornata, non è infatti andato in scena a causa della positività al Covid-19 di Andrea Argenta tra le fila della formazione di casa, emersa nella mattinata odierna. Spazio dunque soltanto all’anticipo dell’undicesima giornata ed è arrivata un’incredibile sorpresa: Vibo Valentia ha sconfitto Civitanova per 3-1 (25-23; 18-25; 25-20; 25-23). La Lube è incappata nella prima sconfitta stagionale, tra l’altro tra le mura amiche dell’Eurosuole Forum. Gli ultimi Campioni d’Italia sono stati azzannati fin da subito dai calabresi, sono riusciti a pareggiare nel secondo set ma poi si sono dovuti inchinare al cospetto di un avversario sempre più rivelazione di questo torneo.

Civitanova resta comunque in testa alla classifica generale con 2 punti di vantaggio su Perugia, ma i cucinieri hanno giocato due partite in più dei Block Devils. Vibo Valentia è ottima quarta con 16 punti all’attivo, gli stessi di Milano (terza, ha giocato una partita in meno). A trascinare la Tonno Callipo sono stati gli attaccanti Thibault Rossard (19 punti, 4 aces), Torey Defalco (17, 2 aces) e Neto Drame (11), da segnalare però anche la doppia cifra dei centrali Barthelemy Chinenyeze (13 punti) ed Enrico Cester (10, 5 muri). Ai padroni di casa non sono bastati l’opposto Kamil Rychlicki (16 punti), gli schiacciatori Yoandy Leal (14) e Osmany Juantorena, i centrali Robertlandy Simon (11) e Simone Anzani (10) per confermare l’imbattibilità in campionato.