Monza ha sconfitto Piacenza per 3-1 (25-22; 16-25; 28-26; 25-17) nell’anticipo della decima giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I brianzoli si sono imposti in trasferta al termine di una partita molto tirata, svoltata definitivamente nel combattutissimo terzo set deciso ai vantaggi. Monza ha così conquistato la quarta vittoria stagionale e sale al settimo posto in classifica con 10 punti all’attivo raccolti in nove partite giocate, spingendosi a due lunghezze di distacco proprio dai Lupi, incappati in uno stop dopo due vittorie consecutive e ora sesti in graduatoria. Prestazione importante da parte dell’opposto Adis Lagumdzija (17 punti, 2 aces) e dello schiacciatore Filippo Lanza (14 punti, 3 aces), affiancato di banda da Donovan Dzavoronok (13). Ai padroni di casa non sono bastate le prove degli attaccanti Aaron Russell (17 punti), Georg Grozer (16, 4 muri) e Trevor Clevenot (13).