Trento ha sconfitto Padova per 3-0 (25-13; 25-22; 35-33) nel recupero della 12ma giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I dolomitici si sono imposti tra le mura amiche dopo 92 minuti di gioco, dominando il primo set e poi facendo fatica nei due parziali successivi, soprattutto nel terzo dove è servita una lunga serie ai vantaggi per avere la meglio sugli arrembanti veneti. I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti confermano il loro eccellente momento di forma, infilano la 13esima vittoria consecutiva e rafforzano il terzo posto in classifica generale: 7 punti di vantaggio su Vibo Valentia e appena 3 di ritardo da Civitanova, ma calabresi e marchigiani hanno giocato una partita in più.