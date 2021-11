Georg Grozer e Thomas Jaeschke: sono i due nomi che hanno caratterizzato gli anticipi della 9ª giornata di Superlega 2021-22. Nei successi, entrambi maturati al tie-break, dell'Allianz Milano e del Vero Volley Monza, rispettivamente contro Consar RCM Ravenna e Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, i due "bomber" hanno dato spettacolo, trascinando le proprie squadre a punti pesantissimi. L'opposto tedesco del Vero Volley ha chiuso con 27 punti e ben 7 ace, bombardando dai 9 metri e confermandosi giocatore imprescindibile nello scacchiere del "mago" Massimo Eccheli. Lo schiacciatore statunitense ha invece sostituito egregiamente Jean Patry - quest'ultimo tenuto a riposo per un affaticamento muscolare - e ne ha messi 25 (con 4 ace). Con queste vittorie, Monza si conferma quarta forza del campionato, seppur provvisoriamente e con 2/3 partite giocate in più di tante avversarie (Modena e Piacenza, su tutte); Milano invece allunga l'abbonamento al 5° set, sottoscritto negli ultimi tempi e invalidato qualche giorno fa da : sono i due nomi che hanno caratterizzato glidi Superlega 2021-22. Nei successi, entrambi maturati al, dell'e del, rispettivamente contro Consar RCM Ravenna e Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, i due "bomber" hanno dato spettacolo, trascinando le proprie squadre a punti pesantissimi. L'del Vero Volley ha chiuso con, bombardando dai 9 metri e confermandosi giocatore imprescindibile nello scacchiere del "mago" Massimo Eccheli. Loha invece sostituito egregiamente- quest'ultimo tenuto a riposo per un affaticamento muscolare - e ne ha messi(con 4 ace). Con queste vittorie, Monza si confermadel campionato, seppur provvisoriamente e con 2/3 partite giocate in più di tante avversarie (Modena e Piacenza, su tutte); Milano invece allunga l'abbonamento al 5° set, sottoscritto negli ultimi tempi e invalidato qualche giorno fa da Filippo Lanza nel successo di Cisterna all'Allianz Cloud.

Nel successo in rimonta del Vero Volley Monza c'è sicuramente tanto del braccio di "the man with the hammer": Grozer è stato infatti spaziale, specie dai nove metri, nel mettere costantemente in difficoltà la ricezione di Vibo Valentia, ispirato come sempre da un Santiago Orduna che continua a giocare su ottimi livelli. Al resto ci hanno pensato i muri della coppia Davyskiba-Grozdanov, l'essenzialità di Gianluca Galassi (10 punti col 73% in attacco) e una ricezione praticamente perfetta nel tie-break (15-6) dopo aver sofferto non poco nei precedenti quattro set. Alla squadra di coach Valerio Baldovin non sono così bastati i 7 muri-punto di Flavio Gualberto, anche perché nel primo fondamentale di questo sport - la battuta - il divario con gli ospiti è stato netto, anche a livello di meri numeri: 18 errori e soli 2 ace per la Tonno Callipo Calabria, 18 errori ma con 10 vincenti per Monza. Nel 3-2 (15-12 al tie) di Milano, ci ha invece pensato Jaeschke, ottimamente coadiuvato da un Barthelemy Chinenyeze sempre più a suo agio col gioco veloce al centro di Paolo Porro: il centrale francese ha infatti chiuso con 17 punti (4 muri) e ben 23 palloni attaccati (57% in attacco), confermandosi terminale offensivo di riferimento per questa Allianz, al netto dell'assenza del connazionale Patry. Ottima prova anche del compagno di reparto, nonché capitano, Matto Piano. Per l'azzurro 5 muri-punto e striscia con Ravenna che rimane aperta: Piano non ha mai subito un muro dalla Consar, dal momento che in sei confronti diretti vanta 32 vincenti su 51 attacchi e 0 muri incassati. Altra serata a corrente alternata, invece, per Yuki Ishikawa. Lo schiacciatore giapponese continua ad alternare ottime cose - in battuta specialmente - a passaggi a vuoto, anche in ricezione, che ne pregiudicano non poco il rendimento.

Gli anticipi della 9ª giornata di Superlega 2021-22

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Vero Volley Monza 2-3 (25-23; 25-22; 20-25; 18-25; 6-15)

Vibo Valentia : Condorelli (L) n.e., Gargiulo 2, Borges Almeida 8, Bisi 1, Saitta 2, Candellaro 2, Basic 15, Rizzo (L), Gualberto 17, Correia de Souza 13, Partenio, Nicotra. All. Baldovin.

: Condorelli (L) n.e., Gargiulo 2, Borges Almeida 8, Bisi 1, Saitta 2, Candellaro 2, Basic 15, Rizzo (L), Gualberto 17, Correia de Souza 13, Partenio, Nicotra. All. Baldovin. Monza: Grozdanov 14, Karyagin 1, Calligaro n.e., Dzavoronok 14, Orduna, Federici (L), Galliani, Grozer 27, Galassi 10, Beretta, Mitrasinovic n.e., Davyskiba 12, Gaggini (L) n.e. All. Eccheli.

* * *

Consar RCM Ravenna - Allianz Milano 2-3 (24-26; 21-25; 25-23; 25-21; 12-15)

Ravenna : Vukasinovic 26, Biernat 2, Pirazzoli (L) n.e., Erati 2, Queiroz, Ulrich n.e., Goi (L), Dimitrov n.e., Klapwijk 26, Ljaftov 13, Comparoni 2, Orioli, Candeli n.e., Fusaro 5. All. Zanini.

: Vukasinovic 26, Biernat 2, Pirazzoli (L) n.e., Erati 2, Queiroz, Ulrich n.e., Goi (L), Dimitrov n.e., Klapwijk 26, Ljaftov 13, Comparoni 2, Orioli, Candeli n.e., Fusaro 5. All. Zanini. Milano: Chinenyeze 17, Staforini (L) n.e., Daldello, Romanò 7, Maiocchi, Piano 8, Mosca, Ishikawa 16, Djokic 2, Porro 2, Jaeschke 25, Pesaresi (L). All. Piazza.

