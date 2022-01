Le molteplici positività al Covid-19 stanno mettendo a durissima prova la SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Altre tre partite sono state rinviate a data da destinarsi dopo le tante saltate nelle ultime settimane a causa dell’emergenza sanitaria e della regola che prevede che una squadra possa giocare con massimo tre contagiati in rosa.

Verona-Civitanova, Monza-Ravenna, Padova-Trento, tutti match validi per la quarta giornata di ritorno prevista nel weekend dell’8-9 gennaio, non si potranno disputare. La Lube non riesce a giocare in questo inizio di anno: prima i Campioni d’Italia hanno dovuto fare i conti con un cluster al loro interno, mentre questa volta sono gli scaligeri a essere indisponibili.

Ad

Stop anche per Trento, poiché Padova è al palo: i dolomitici hanno già dovuto rinunciare, per il momento, al big match con Civitanova e questa settimana non torneranno più in campo. Rinviata anche Monza-Ravenna, viste le difficoltà dei romagnoli da alcuni giorni. Di seguito il quadro dettagliato degli incontri rinviati, due hanno già trovato una data per il recupero. Il calendario è sempre più affolato e non sarà facile trovare delle riallocazioni, tenendo in considerazione anche gli impegni europei delle varie compagini.

SuperLega Verona rimonta Piacenza (3-2) ed esce dalla zona retrocessione 23/12/2021 A 22:49

Volley, SuperLega 2022: Trento batte Perugia, secondo ko per la capolista. Piacenza regola Monza

– Verona Volley-Cucine Lube Civitanova, gara valida per la 4a giornata di ritorno di SuperLega, in programma domenica 9 gennaio, è rinviata a mercoledì 2 marzo 2022 alle 20.30 causa positività al Covid 19 di più di tre atleti della squadra di casa.

– Vero Volley Monza-Consar RCM Ravenna, valida per la 4a giornata di ritorno di SuperLega, in programma sabato 8 gennaio, è rinviata a mercoledì 16 febbraio alle 20.30 causa positività al Covid 19 di più di tre atleti della squadra ospite.

– Kioene Padova-Itas Trentino, valida per la 4a giornata di ritorno di SuperLega, in programma domenica 9 gennaio, è rinviata (a data da destinarsi), causa positività al Covid 19 di più di tre atleti della squadra di casa.

-77 A Tokyo 2020: i 5 momenti indimenticabili della Pallavolo

SuperLega Juantorena, addio Civitanova? "Mi piacerebbe giocare in Asia" 07/12/2021 A 09:31