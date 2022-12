Sir Safety Susa Perugia, giunto a una striscia aperta di 16 successi consecutivi tra Block Devilssuperano infatti 3-1 la Gioiella Prisma Taranto, giocando nuovamente una Pallavolo tanto chirurgica quanto devastante, almeno nei primi due set. Trascinata dalla precisione e dai grandi colpi di Kamil Rychlicki (18 punti) in posto 2, ma anche dall'ottima distribuzione nel gioco a opera di Gregor Ropret, con lo sloveno preferito anche oggi a Simone Giannelli, sebbene soltanto per turnover in ottica dell'ormai imminente Il cammino vittorioso della, giunto a una striscia aperta ditra tutte le competizioni , non si ferma neppure nell'anticipo della 10ª giornata d'andata della Superlega 2022-23 . Sul taraflex del Pala Barton, iinfattila, giocando nuovamente una Pallavolo tanto chirurgica quanto devastante, almeno nei primi due set. Trascinata dalla precisione e dai(18 punti) in posto 2, ma anche dall'nel gioco a opera di, con lo sloveno preferito anche oggi a Simone Giannelli, sebbene soltanto per turnover in ottica dell'ormai imminente Mondiale per Club

La formazione allenata da Vincenzo Di Pinto viene invece frenata da un Marco Falaschi insolitamente impreciso e un po' troppo scontato nelle aperture durante i primi due set, ma anche da una battuta che, nel tentativo di ricercare sistematicamente la ricezione di Wilfredo Leon (19 punti col 60% in attacco), perde di efficacia e riesce a mettere in crisi la ricezione (spesso a 4, con lo stesso Rychlicki coinvolto nel fondamentale di seconda linea) dei padroni di casa solo nel 3° set. Perugia resta così a punteggio pieno in classifica (33 punti), con ben sedici lunghezze di vantaggio sulla prima inseguitrice, la Valsa Group Modena, mentre Taranto non si smuove dal 10° posto.

Ad

Semeniuk è un pittore! Pallonetto meraviglioso contro Duren

CEV Champions League uomini 🏐 CEV Champions League 2022-23: le indicazioni della 3ª giornata IERI ALLE 11:05

La partita

A breve il report completo della sfida...

Kamil Semeniuk fa i buchi sul taraflex di Duren, che diagonale!

Il tabellino

Sir Safety Susa Perugia - Gioiella Prisma Taranto 3-1 (25-17; 25-19; 23-25; 25-23)

Perugia : Giannelli, Herrera Jaime n.e., Rychlicki 18, Leon 19, Piccinelli (L) n.e., Solé n.e., Russo 9, Colaci (L), Resende Gualberto n.e., Semeniuk 6, Plotnytskyi 9, Ropret 3, Cardenas Morales n.e., Mengozzi 9. All . Anastasi.

: Giannelli, Herrera Jaime n.e., Rychlicki 18, Leon 19, Piccinelli (L) n.e., Solé n.e., Russo 9, Colaci (L), Resende Gualberto n.e., Semeniuk 6, Plotnytskyi 9, Ropret 3, Cardenas Morales n.e., Mengozzi 9. . Anastasi. Taranto: Stefani , Antonov 9, Gargiulo 8, Alletti 7, Falaschi, Rizzo (L), Lucconi n.e., Loeppky 17, Ekstrand 1, Larizza 1, Andreopoulos, Pierri (L) n.e., Cottarelli. All. Di Pinto.

Super-difese di Semeniuk e Solé: punto di sangue freddo di Perugia

CEV Champions League uomini Highilights: Duren-Perugia 0-3 29/11/2022 ALLE 22:20