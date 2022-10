anticipi del 1° turno maturano un risultato atteso, ovverosia la vittoria dei Cucine Lube Civitanova, e un'autentica sorpresa, con la Valsa Group Modena di coach Giani che cade al tie-break sul taraflex della Kioene Arena di Padova. La Lube di Gianlorenzo Blengini espugna infatti 3-0 (25-23; 25-23; 25-21) il PalaMazzola di Taranto con un inedito 6+1, visto che schiacciatore-ricevitore (19 ricezioni, col 53% di eccellenza) lasciando il posto 2 a Gabi Garcia Fernandez. Dopo i trionfali Mondiali maschili - e con quelli femminili ancora in corso d'opera - è di nuovo tempo di Superlega per la Pallavolo italiana. Nei duematurano un risultato atteso, ovverosia la vittoria dei campioni d'Italia in carica della, e un'autentica sorpresa, con ladi coach Giani che cade al tie-break sul taraflex della Kioene Arena di Padova. La Lube di Gianlorenzo Blengini espugna infatti(25-23; 25-23; 25-21) il PalaMazzola di Taranto con un, visto che Ivan Zaytsev ritorna a fare lo(19 ricezioni, col 53% di eccellenza) lasciando il posto 2 a

Lo "Zar" chiude con 10 punti (42% di eccellenza in attacco) e tiene bene anche in seconda linea, sostituendo al meglio l'assente Marlon Yant Herrera - il cubano non è ancora al meglio - e alternandosi in posto 4 con un ottimo Mattia Bottolo (8 punti, 40% di eccellenza in ricezione e 50% in attacco). La Gioiella Prisma Taranto, allenata da Vincenzo Di Pinto, si affida soprattutto ai colpi di Tommaso Stefani (13 punti col 57%) e alla versatilità di Oleg Antonov, obbligando i cucinieri a set combattuti e decisi, anche e soprattutto, dalla classe in regia dell'eterno Luciano De Cecco oltre che dal buon rendimento, specie dai nove metri (2 ace), del giovanissimo bulgaro Aleksandar Nikolov.

Modena comincia invece con un k.o. questo campionato, perdendo 11-15 il tie-break contro la Pallavolo Padova di coach Jacopo Cuttini. La squadra di casa sfrutta appieno la grande serata della coppia formata da Dusan Petkovic (27 punti, col 52% di eccellenza in attacco) e Ran Takahashi, uno dei più iconici pallavolisti giapponesi, capace di chiudere con 17 punti (57%) e di tenere ottimi standard anche in seconda linea (69% di ricezione positiva). I canarini non riescono invece a lavorare bene a muro - soltanto 3 realizzati, 2 dei quali a opera di un Tommaso Rinaldi molto discontinuo in posto 4 (29% in attacco) - e soffrono tremendamente la correlazione muro-difesa di Padova (14 muri-punto), oltre a regalare un set agli avversari con gli errori dai nove metri (25). Così così la prima dell'opposto turco Adis Lagumdzija, fermato a 19 punti col 45% in attacco (6 murate subite).

