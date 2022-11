Il risultato, che non ci si sarebbe mai aspettati, matura invece sul taraflex della BLM Group Arena di Trento nell'anticipo del 9° turno di stagione regolare della Superlega 2022-23. Nonostante le assenze forzate, causa infortunio, di Augustin Loser e Matteo Piano e la necessità di schierare così Milad Ebadipour da centrale adattato, l'Allianz Milano allenata da Roberto Piazza fa l'impresa e sconfigge 3-1 l'Itas Trentino, giocando una Pallavolo praticamente perfetta per lunghi tratti di questa partita. Lo schiacciatore iraniano è devastante con 17 punti, ma sono ottime anche le prove di Yuki Ishikawa (15) e di un ispiratissimo Paolo Porro, col giovane palleggiatore che non solo vince il duello in regia con l'ex-Milano Riccardo Sbertoli, ma fa la differenza anche dai nove metri (4 ace).

una delle peggiori partite di questo inizio stagione, pagando enormi difficoltà in ricezione e una serata tutt'altro che esaltante - a eccezione del 2° set - in attacco. Non ingannino infatti i 14 punti di Matey Kaziyski o i 12 di Alessandro Michieletto (oggi in grande difficoltà a 360°), dal momento che l'unico giocatore dell'Itas capace di mantenere i suoi abituali standard di rendimento è Srecko Lisinac (17). Brutto k.o. per Trentino, che vanta ora 16 punti in classifica (record di 5-5) e, avendo anticipato alcune sfide in vista del prossimo Mondiale per Club, potrebbe essere sorpassato al 2° posto in classifica in cui attualmente si trova da diversi club. Milano sale invece a 14 punti e compie un bel balzo in ottica qualificazione alla Coppa Italia.

La partita

L'Allianz di coach Piazza parte decisamente meglio, in qualsiasi fondamentale. Nonostante l'emergenza centrali, con Ebadipour riadattato in posto 3 insieme a Marco Vitelli (lui sì, centrale vero), la formazione milanese lavora fin da subito benissimo a muro (5 muri-punto nel 1° set) e spinge davvero tanto dai nove metri (3 ace, 2 di Porro), mandando così in tilt la ricezione di un'Itas che invece sembra quasi iniziare col freno a mano tirato. Dalla sua panchina, Angelo Lorenzetti deve spendere due timeout discrezionali per richiamare l'attenzione dei suoi pallavolisti, prima di cambiare Daniele Lavia con Donovan Dzavoronok viste le difficoltà in ricezione del campione del mondo. Sul taraflex della BLM Group Arena la musica però non cambia e Milano, grazie all'ottima distribuzione del suo palleggiatore, si aggiudica un set dominato in lungo e in largo (20-25). Il copione resta identico anche a inizio seconda frazione di gioco, con Porro sempre devastante al servizio e al netto di un Jean Patry quasi mai in ritmo da posto 2. Sul 7-10 in favore dell'Allianz, il "Kaiser" Kaziyski svolta però totalmente l'inerzia del set e, insieme al grande turno in battuta di Sbertoli, propizia un break di 6-0 con cui l'Itas prende saldamente in mano l'inerzia della gara. Il "falso dos" bulgaro diventa infatti tuttofare e trascina i compagni in ogni fondamentale, mentre la qualità in attacco dell'Allianz è ottimale soltanto nei mani-out di Ishikawa e la ricezione di Trentino sale sensibilmente di colpi. Sul 17-12 il set sembra ormai ampiamente indirizzato, ma i padroni di casa riescono a complicarsi la vita e tocca allora alla coppia Dzavoronok-Sbertoli firmare la parità con grandissime giocate individuali: lo schiacciatore domina da posto 4, mentre il palleggiatore Azzurro dà spettacolo con 1° tempi giocati a filo rete e correzioni fantastiche alle errate ricezioni dei compagni (25-21).

Nonostante il set appena vinto, l'Itas riprende a sbagliare tantissimo e stavolta lo fa con un'insolita serie di errori in attacco: dei primi 12 punti realizzati dall'Allianz Milano nel 3° set, ben 6 derivano da errori non forzati dei giocatori gialloblù, finiti in un blackout offensivo senza fine che li spinge fino al -8 (4-12) e con due timeout già spesi da coach Lorenzetti. Nel loop negativo ci finisce anche Kaziyski, sostituito da Gabriele Nelli ma soltanto per due scambi visto che l'opposto di riserva deve tornare in panchina per una ginocchiata alla tempia subita involontariamente da Wout D'Heer, mentre Ebadipour domina in qualsiasi zona d'attacco, tra 1° tempi non opzionati dai centrali di casa e pipe in cui Porro gli apre benissimo la rete per permettergli di attaccare senza muro. Trentino è totalmente tramortita e non riesce a giocare neppure in minima parte la sua consueta Pallavolo, venendo così surclassata con un 15-25 che non ammette alcun diritto di replica e perdendo il confronto diretto in qualsiasi fondamentale, proprio come accaduto nel 1° set. A inizio quarta frazione di gioco, Srecko Lisinac resta così l'unico terminale offensivo affidabile e continuo, in cui Sbertoli si rifugia tantissimo per compensare le difficoltà dei suoi martelli e quelle di Kaziyski. Milano riprende però nell'impresa di far riuscire tutto ciò che tenta sul taraflex trentino e, continuando a martellare dai nove metri, manda nuovamente in tilt la ricezione gialloblù, trascinata poi in attacco dai mani out di un ritrovato Patry (13-15). Nel momento in cui l'Itas sembra poter forzare il tie-break, arriva uno 0-3 di Ishikawa a impreziosire ulteriormente la grande prova dell'Allianz. Si tratta dello strappo decisivo (19-21), visto che la squadra di coach Piazza è poi perfetta nei side-out e Osniel Melgarejo chiude la sfida con la diagonale che frutta una vittoria pesantissima ai fini della classifica.

Il tabellino

Itas Trentino - Allianz Milano 1-3 (20-25; 25-21; 15-25; 22-25)

Trentino : Kaziyski 14, Nelli, D'Heer 1, Dzavoronok 6, Michieletto 12, Sbertoli 4, Cavuto n.e., Pace (L), Berger n.e., Depalma n.e., Laurenzano (L), Lavia 5, Podrascanin 4, Lisinac 17. All . Lorenzetti.

: Kaziyski 14, Nelli, D'Heer 1, Dzavoronok 6, Michieletto 12, Sbertoli 4, Cavuto n.e., Pace (L), Berger n.e., Depalma n.e., Laurenzano (L), Lavia 5, Podrascanin 4, Lisinac 17. . Lorenzetti. Milano: Melgarejo 10, Lawrence 1, Bonacchi, Vitelli 10, Loser n.e., Patry 13, Piano n.e., Ishikawa 15, Porro 5, Colombo (L) n.e., Pesaresi (L), Ebadipour 17. All. Piazza.

