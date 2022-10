35% dei club italiani di Pallavolo è diretto tecnicamente da allenatori che svolgono un doppio incarico, ossia sono al contempo coach di un club e di una nazionale. Un numero importante, da cui scaturisce sicuramente l'indubbia qualità degli allenatori italiani, spesso chiamati a fare scuola in tutto il mondo. Da alcuni anni, la 100.000 euro per ognuna delle due potenziali figure coinvolte, allenatore e vice, più altri 10.000 euro se nel loro contratto non è presente una clausola di esclusiva (cifra che si ridurrebbe a 50.000 euro per la Serie A2). Per una manleva, a pagare di tasca propria sarebbero però i coach, i quali potrebbero chiedere soltanto un aiuto economico ai rispettivi club di appartenenza. Ilitaliani di Pallavolo è diretto tecnicamente dache svolgono un, ossia sono. Un numero importante, da cui scaturisce sicuramente l'degli allenatori italiani, spesso chiamati a fare scuola in tutto il mondo. Da alcuni anni, la Superlega impone però una multa a quei club che tesserano, con nuova stipula, allenatori e vice-allenatori già impegnati in un doppio incarico. A oggi, tale pena pecuniaria può lievitare fino alla "modica" cifra diper ognuna delle due potenziali figure coinvolte, allenatore e vice, piùse nel loro contratto non è presente una clausola di esclusiva (cifra che si ridurrebbe a 50.000 euro per la Serie A2). Per una manleva, a pagare di tasca propria sarebbero però i coach, i quali potrebbero chiedere soltanto un aiuto economico ai rispettivi club di appartenenza.

Una norma draconiana, che trova le sue radici nell'esperienza di Gianlorenzo Blengini come CT dell'Italvolley maschile. Scelto nell'agosto 2015, per quasi due anni l'attuale tecnico di Civitanova ricoprì il doppio incarico, allenando sia la Nazionale che la Lube. Nell'aprile 2017, un consiglio federale lo confermò alla guida dell'Italia, imponendogli però la clausola dell'allenatore Azzurro a tempo pieno, salvo poi cambiare rotta a inizio 2021 e permettere a Chicco di sfruttare una clausola contrattuale per tornare ad allenare anche la Lube. Secondo alcuni, nacque però fin da subito un conflitto di interessi perché, lavorando con la Nazionale italiana, Blengini avrebbe potuto sfruttare la sua posizione per convincere giocatori italiani di vertice a giocare con Civitanova. Attualmente, in consiglio di Lega paiono essere tre i club apertamente contrari al doppio incarico, mentre altri non sembrano in procinto di prendere posizione.

diversi allenatori, riunitisi il 17 ottobre 2022 nella Polisportiva "Gino Nasi" di Modena, a prendere posizione contro una sanzione ingiusta e iniqua, considerando peraltro che nella Serie A1 femminile non esiste un equivalente normativo e così, ad esempio, un fenomenale tecnico quale Daniele Santarelli può Andrea Giani (tecnico di Modena e della Francia maschile), Fabio Soli (Cisterna ed Estonia maschile), Roberto Piazza (Milano e Paesi Bassi maschile), Matteo De Cecco (vice allenatore di Piacenza e della Slovenia maschile) e Radostin Stoytchev, quest'ultimo tecnico soltanto di club (Verona) ma presente per supportare la categoria con grande spirito corporativo. Questo status quo ha spinto, riunitisi il 17 ottobre 2022 nella Polisportiva "Gino Nasi" di Modena, acontro una, considerando peraltro chee così, ad esempio, un fenomenale tecnico quale Daniele Santarelli può conquistare l'oro mondiale con la Serbia dopo aver condotto l'Imoco Conegliano a una stagione da record , tra campionato e Champions League. Alla presenza di Elisabetta Frate, legale rappresentante di questi allenatori, si sono infatti riuniti(tecnico di Modena e della Francia maschile),(Cisterna ed Estonia maschile),(Milano e Paesi Bassi maschile),(vice allenatore di Piacenza e della Slovenia maschile) e, quest'ultimo tecnico soltanto di club (Verona) ma presente per supportare la categoria con grande spirito corporativo.

Nella conferenza stampa indetta ad hoc, questi allenatori hanno analizzato il problema da diversi punti di vista. Anzitutto, la sanzione è iniqua nella sua essenza stessa, dal momento che, in una singola stagione, molto raramente un tecnico arriva a guadagnare cifre commisurate alla multa: De Cecco, ad esempio, ha sostenuto che con la federazione slovena guadagna "quello che mi basta per pagare il mutuo della casa e la scuola materna dei miei figli, ossia un decimo dell'importo della sanzione". Di per sé, con tale sanzione si va a ledere il diritto al lavoro di soggetti che, dai loro club, vengono peraltro retribuiti per sette mensilità (la durata della singola stagione di Superlega) e che nei restanti cinque mesi sono così scoperti. Una finestra temporale in cui gli stessi tecnici dovrebbero poter avere l'opportunità di accettare altri incarichi, tanto più che anche la gran parte dei giocatori è impegnata con le nazionali nello stesso periodo.

Oltre che nella Serie A1 femminile, un simile "divieto" - compensato sì dal pagamento di una multa, ma viste le cifre in ballo di divieto si deve ragionare - non è previsto in nessun altro campionato di vertice. Ciò rischia anche di rinchiudere la Superlega in una sorta di bolla, al cui interno potrebbero non voler mai rientrare quegli allenatori stranieri più abili e preparati (si pensi al caso di Gheorghe Cretu, per mesi accostato alla panchina di Perugia) ma volenterosi anche di poter magari allenare la nazionale del loro Paese. Il rischio di un impoverimento tecnico è confermato da quanto emerso dalla conferenza stampa, poiché secondo gli allenatori presenti ci sarebbe pure un danno "tecnico ed esperienziale, dato che l'esperienza maturata come allenatori delle Nazionali è altamente formativa".

C'è poi il caso limite di De Cecco, il quale ha dovuto saltare le prime due giornate di Superlega su "consiglio del legale della Gas Sales Bluenergy Piacenza" per evitare una potenziale inflizione della sanzione. "Abbiamo atteso, d'accordo con la Federazione slovena, che il mio contratto scadesse per firmare poi quello con Piacenza, lasciando passare due giorni. Presumibilmente dovremo fare lo stesso a maggio: mi scadrà il contratto con Piacenza, firmerò con la Slovenia". Una situazione abbastanza surreale per un 2° allenatore chiamato a lavorare con un club che punta a ritornare ai vertici della Pallavolo italiana e una nazionale che punta decisa verso Parigi 2024, dopo aver vinto l'argento agli Europei 2021 e chiuso al 4° posto i Mondiali 2022. Di fatto, una trattativa per un potenziale accordo tra le parti non esiste e, particolarmente, agli allenatori non viene riconosciuto nessun controvalore in caso di stipula del contratto di esclusiva con un club della Superlega. Venuto a conoscenza della situazione, il CONI l'ha definita davvero preoccupante e ha chiesto chiarimenti alla FIPAV. Non resta che attendere...

Andrea Giani, Fabio Soli, Roberto Piazza, Matteo De Cecco e Radostin Stoytchev durante la conferenza indetta ad hoc per affrontare il tema del divieto del doppio incarico in Superlega Credit Foto Eurosport

