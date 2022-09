Fernando Kreling, conosciuto anche con lo pseudonimo di Cachopa, uno degli acquisti più interessanti nell'ultimo mercato di Superlega, si è infatti procurato una lesione di secondo grado del legamento crociato posteriore sinistro e resterà fuori dalle rotazioni almeno fino agli inizi di febbraio 2023. Società e giocatore hanno deciso congiuntamente di non intervenire a livello chirurgico, optando invece per una terapia conservativa che dovrebbe - in questi casi il condizionale è sempre d'obbligo - permettere a Cachopa di tornare sui taraflex dopo 4 mesi di cure e trattamenti. Che tegola per la Vero Volley Monza ! Il palleggiatore brasiliano, conosciuto anche con lo pseudonimo di, uno degli acquisti più interessanti nell'ultimo mercato di Superlega, si è infatti procurato unadi secondo grado delposteriore sinistro e resterà fuori dalle rotazioni almeno fino agli inizi di. Società e giocatore hanno deciso congiuntamente di non intervenire a livello chirurgico, optando invece per unache dovrebbe - in questi casi il condizionale è sempre d'obbligo - permettere a Cachopa di tornare sui taraflex dopodi cure e trattamenti.

Massimo Eccheli, che esordirà in Superlega domenica 2 ottobre alle ore 15:30 al Pala Barton, impianto casalingo della Sir Safety Susa Perugia, la principale candidata alla vittoria dello Scudetto visto il dream-team allestito con la Un brutto colpo per la squadra allenata da, che esordirà in Superlega domenica 2 ottobre alle ore 15:30 al Pala Barton, impianto casalingo della, la principale candidata alla vittoria dello Scudetto visto il dream-team allestito con la conferma di Wilfredo Leon e l'arrivo, sempre in posto 4, di Kamil Semeniuk

Adesso resta da capire quale strada intraprenderà il club: dare fiducia al classe 1998 croato Petar Visic o tesserare un nuovo palleggiatore - esclusivamente italiano o comunitario già tesserato nel circuito CEV - di esperienza, che potrà però giocare dalla terza giornata in poi? Per il momento, l'idea sembra quella di affidarsi alla regia di Visic per affrontare le prime sfide del 78° Campionato di Pallavolo Serie A, sperando che il vice di Kreling possa presto affinare l'intesa con l'opposto Georg Grozer e con i nuovi martelli, Stephen Maar e Arthur Szwarc, quest'ultimo opposto di ruolo ma visto anche da titolare di posto 4 in diverse occasioni.

