Superlega 2022-23 regala emozioni e risultati inattesi nei tanti derby giocati. Tra le grandi del Campionato, soltanto la Sir Safety Susa Perugia di Cucine Lube Civitanova e l'Itas Trentino, rispettivamente contro Pallavolo Padova e nel derby dell'Adige con la WithU Verona. I due club veneti rappresentano indiscutibilmente le squadre-rivelazione di questo inizio stagione, potendo contare su giovanissimi fenomeni in rampa di lancio. La seconda giornata dellaregala emozioni e risultati inattesi nei tanti derby giocati. Tra le grandi del Campionato, soltanto ladi Simone Giannelli riesce a conquistare i tre punti, mentre cadono al tie-break lae l', rispettivamente controe nel derby dell'Adige con la. I due club veneti rappresentano indiscutibilmente le squadre-rivelazione di questo inizio stagione, potendo contare su giovanissimi fenomeni in rampa di lancio.

Ran Takahashi, schiacciatore nipponico classe 2001 autore di 22 punti e MVP nella sfida con la Lube, mentre Verona viene trascinata dal devastante Maksim Sapozhkov, gigantesco opposto russo (2.20 metri), classe 2000 e capace di mettere a tabellino 39 punti (8 muri) nei cinque set contro l'Itas. L'Allianz Milano rimonta invece dallo 0-2 ed espugna l'Arena di Monza nell'altro derby di giornata, trovando nel martello cubano Osniel Mergarejo il giocatore capace di cambiare l'inerzia del match subentrando dalla panchina. La Valsa Group Modena: l'eterno Earvin N'Gapeth e Adis Lagumdzija trascinano i canarini di coach Andrea Giani. A Padova brilla infatti la stella di, schiacciatore nipponico classe 2001 autore di 22 punti e MVP nella sfida con la Lube, mentre Verona viene trascinata dal devastante, gigantesco opposto russo (2.20 metri), classe 2000 e capace di mettere a tabellino 39 punti (8 muri) nei cinque set contro l'Itas. L'rimonta invece dallo 0-2 ed espugna l'Arena di Monza nell'altro derby di giornata, trovando nel martello cubanoil giocatore capace di cambiare l'inerzia del match subentrando dalla panchina. La Gas Sales Bluenergy Piacenza viene invece fermata nel derby della Via Emilia dalla nuova: l'eternotrascinano i canarini di coach Andrea Giani.

Padova fa la storia: espugnata Civitanova dopo 27 anni

L'hanno definita come "l'ammazza-grandi", eppure il termine non sembra così felice, specie considerando il periodo storico contingente. Innegabile però che la Pallavolo Padova stia stupendo chiunque, anche a livello di risultati. Dopo aver battuto 3-2 la nuova Valsa Group Modena di coach Giani nel 1° turno, la squadra allenata da Jacopo Cuttini celebra il successo anche sul taraflex dell'Eurosole Citivanova, espugnato a distanza di ventisette anni dall'ultima volta. Complessivamente tra sfide in casa e partite in trasferta, Padova non batteva la Cucine Lube dal lontano 2004 e il successo incamerato nel 2° turno della Superlega 2022-23 lancia ulteriormente il club veneto al ruolo di grande sorpresa di questo inizio stagione. Ran Takahashi, martello giapponese classe 2001 e uno dei pallavolisti più conosciuti a livello social (oltre 1 milione di followers su un singolo network), trascina i compagni con 22 punti, ottenendo così il riconoscimento di MVP, ma Padova sfrutta anche i 21 punti di Dusan Petkovic e si gode un altro successo di prestigio. Civitanova ha invece le sembianze di un cantiere aperto, con Ivan Zaytsev (17 punti) ritornato al passato nel ruolo di schiacciatore e il diciottenne bulgaro Aleksandar Nikolov che gioca opposto da neppure due settimane, pagando così naturali difficoltà di ambientamento. Urge il rientro a tempo pieno di Marlon Yant Herrera, anche se Mattia Bottolo infila un'altra ottima prova personale, chiudendo con 19 punti, il 60% di positività in ricezione e il 53% in attacco.

L'esultanza della Pallavolo Padova dopo aver superato (3-2) la Cucine Lube Citivanova durante la seconda giornata di Superlega 2022-23 Credit Foto Legavolley

Maksim Sapozhkov nuovo fenomeno mondiale

39 punti col 65% di eccellenza in attacco, a soli 21 anni d'età e realizzati contro l'Itas Trentino. Sapozhkov non era giocatore sconosciuto agli addetti ai lavori, dal momento che il gigantesco opposto russo (oltre 2.20 metri d'altezza) fa parlare di sè almeno da due-tre anni. Già decisivo nel successo (3-2) sulla Gas Sales Bluenergy Piacenza con 25 punti, uno dei giocatori più attesi di questa stagione trascina la WithU Verona anche contro i gialloblù e incanta i tanti presenti al PalaOlimpia. Mezzi atletici devastanti, come confermato anche dagli 8 muri-punto rifilati alla squadra di coach Lorenzetti, e tanta versatilità in attacco. La sensazione - o, meglio, dovremmo ormai scrivere di certezza - è che la Russia abbia trovato un nuovo Dmitriy Muserskiy, nel senso di un giocatore capace di dominare le partite come pochi altri al mondo. Sul centrale dei Suntory Sunbirds, classe 1988 e alto 2.19 metri, da anni aleggiano rumor di doping, ma nella mente e negli occhi degli appassionati sono ancora vivissimi gli anni di totale dominio che Muserskiy ha impresso sulla Pallavolo mondiale tra 2011 e 2017, almeno. La Verona di Radostin Stoytchev intanto continua a battere squadre costruite per giocarsi lo Scudetto e a confermarsi gruppo assemblato alla perfezione, per quanto i giovani centrali italiani - Lorenzo Cortesia (1999) e Leandro Mosca (2000) - possano sensibilmente migliorare il proprio feeling col palleggiatore Raphael.

Il muro della coppia Lavia-Podrascanin contro un attacco di Maksim Sapozhkov: l'opposto russo ha realizzato 39 punti contro l'Itas Trentino Credit Foto Legavolley

È tornato Wilfredo Leon

giocatore più pagato del mondo - nel gennaio 2022 ha infatti firmato un Sir Safety Susa Perugia. Un tabellino personale impreziosito da 21 punti, 63% di eccellenza in attacco, 5 ace e un braccio, come sempre, al fulmicotone. Passano così in secondo piano le difficoltà in ricezione e si ha semmai la conferma che la Perugia di coach Andrea Anastasi è squadra costruita per dominare, in Italia e in Europa. Nel 3-1 sulla neopromossa Emma Villas Aubay Siena, brilla anche la stella di Oleh Plotnytskyi. L'ucraino, schierato da martello, chiude infatti con 20 punti e un impressionante 16/21 in attacco (76% di eccellenza), confermando lo strapotere dei Block Devils tra posto 2 e 4. Il compito principale di Anastasi sarà quello di trovare la quadra a livello di ricezione: dovesse riuscirsi, questa versione di Perugia sarebbe difficilmente giocabile per qualsiasi avversaria, non solo in Superlega. In Polonia si chiedono ancora come sarebbe finita la finale mondiale contro l'Italia se ildel mondo - nel gennaio 2022 ha infatti firmato un nuovo triennale da circa 4.5 milioni di € - fosse stato a disposizione. In Italia ci godiamo invece uno storico oro degli Azzurri di coach De Giorgi e, da domenica scorsa, anche il ritrovato fenomeno polacco al centro della. Un tabellino personale impreziosito da, 63% di eccellenza in attacco, 5 ace e un braccio, come sempre, al fulmicotone. Passano così in secondo piano le difficoltà in ricezione e si ha semmai la conferma che la Perugia di coach Andrea Anastasi è squadra costruita per dominare, in Italia e in Europa. Nel 3-1 sulla neopromossa Emma Villas Aubay Siena, brilla anche la stella di. L'ucraino, schierato da martello, chiude infatti cone un impressionante(76% di eccellenza), confermando lo strapotere deitra posto 2 e 4. Il compito principale di Anastasi sarà quello dia livello di: dovesse riuscirsi, questa versione di Perugia sarebbe difficilmente giocabile per qualsiasi avversaria, non solo in Superlega.

Osniel Mergarejo si è già preso Milano

Essere sotto 0-2 nel derby lombardo con la Vero Volley Monza, affidarsi a Osniel Mergarejo e ribaltare completamente la sfida fino al successo al tie-break. Questo quanto successo all'Allianz Milano, squadra molto interessante e piena di talento a 360°. Paolo Porro è rimasto regista titolare della squadra allenata da Roberto Piazza, con Yuki Ishikawa confermato go-to-guy a 360° e l'esperienza di Matteo Piano a fare sempre la differenza al centro della rete. In posto 4 sono però arrivati due volti nuovi: l'iraniano Milad Ebadipour e, appunto, il cubano appena apprezzato ai Mondiali maschili vinti dall'Italvolley. Mergarejo entra nel 3° set e cambia completamente l'inerzia del match, chiudendo con 18 punti (4 muri), il 50% di positività in ricezione, oltre ad aiutare la coppia Ishikawa-Patry contro il muro dei padroni di casa. La Monza di coach Massimo Eccheli paga i troppi errori non forzati - 11 battute sbagliate, a fronte però di ben 7 ace, e 17 attacchi out - non riuscendo così a concretizzare i 28 punti del solito Georg Grozer e la buona prova di Vlad Daviskiba in posto 4. Dopo il k.o. (0-3) all'esordio casalingo contro la Top Volley Cisterna, Milano rialza prontamente la testa e si gode anche uno dei nuovi volti più attesi di questa Superlega: ora toccherà a coach Piazza stabilire gerarchie in posto 4, anche se il valore di Ebadipour non deve certo essere ridotto al rendimento tenuto in questa trasferta.

L'esultanza dell'Allianz Milano durante il derby (vinto 3-2) con la Vero Volley Monza nel 2° turno della Superlega 2022-23 Credit Foto Legavolley

