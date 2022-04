La vicenda dai toni accesi che si è scatenata sul campo di Perugia in gara1 di semifinale contro Modena sembra assumere toni più smorzati. Dopo le scaramucce in campo e i provvedimenti disciplinari sfociati in quattro giornate di squalifica a Yoandy Leal, la "battaglia" si era spostata sui social.

A innescarla era stato Earvin Ngapeth, che con tre post su Instagram raffiguranti Dragan Travica aveva accusato il palleggiatore di Perugia di essere un traditore razzista e chiedeva alla Legavolley di prendere dei provvedimenti.

Ad

A quei post Travica aveva risposto (di comune accordo con il suo club) lasciando intendere la volontà di denunciare per diffamazione chiunque gli rivolgesse ancora quegli epiteti.

SuperLega Scintille Leal-Travica-Ngapeth: che cosa è successo 17 ORE FA

Ebbene, la reazione dell'alzatore padovano ha sortito degli effetti: i post incriminati e accusatori sono spariti dalla pagina di Ngapeth, mentre la società di Modena non si è schierata ufficialmente con alcun comunicato in questa vicenda.

Ci si augura dunque che la questione sia chiusa qui, che a parlare sia solo il campo e che domenica a Modena, per gara 2 (con i padroni di casa 1-0 nella serie playoff) non ci siano ulteriori strascichi.

Scambio incredibile tra Perugia e Trentino: ci pensa Lisinac a muro

Pallavolo L'Ucraina sostituirà la Russia ai Mondiali maschili 2022 20 ORE FA