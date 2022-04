Nel testo si legge ché è stato presentato un ricorso alla Legavolley in cui si chiede la cancellazione della squalifica per quattro giornate di Yoandy LEal, reo di aver colpito volontariamente due giocatori avversari al termine di gara1 di semifinale.

Ad

Il comunicato integrale

Pallavolo Ngapeth cancella i post contro Travica 5 ORE FA

"La notizia della squalifica inflitta a Yoandy, arrivata nel tardo pomeriggio di giovedì, ha lasciato tutti noi senza parole; quello che è successo in campo al termine di Gara 1 è stato deprecabile, questo non è in discussione, ma la sproporzione nel metro di giudizio utilizzato dalla giustizia sportiva è quello che colpisce di più.

Vista la differenza tra i provvedimenti disciplinari presi, sembra che Yoandy abbia aggredito senza motivo alcuno e senza aver ricevuto nessuna provocazione.

È per questo motivo che nella giornata di ieri, in collaborazione con il nostro Studio Legale di riferimento abbiamo presentato ricorso affinché la dinamica dei fatti venga rianalizzata nella sua interezza, soppesando correttamente azione e reazione e tenendo conto di tutte le attenuanti previste dal Codice di Giustizia Sportiva in merito ai fatti occorsi.

Il nostro ricorso verrà analizzato non prima di martedì, pertanto Yoandy non scenderà in campo domani. L'auspicio è ovviamente che la giustizia sportiva abbia la possibilità di rileggere i fatti sulla base dei nuovi elementi che abbiamo fornito, che cancelli integralmente la squalifica e che Yoandy possa scendere nuovamente in campo in occasione di Gara 3".

Il riferimento alla "sproporzione" ha più di un'interpretazione. Da un lato si potrebbe pensare a episodi precedenti, altrettanto gravi ma sanzionati con pene più leggere; dall'altri, tuttavia, si potrebbe intendere, visto che poi si accenna alla provocazione, che si richieda un provvedimento anche nei confronti di Dragan Travica, colui che ha provocato la reazione di Leal.

Tutta la tecnica di Daniele Lavia: colpo spaziale contro Perugia

SuperLega Scintille Leal-Travica-Ngapeth: che cosa è successo UN GIORNO FA