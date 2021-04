Dove vederlo: Eurosport, ondemand e su TIM Vision

E nell'ottava (che potete rivedere ONDEMAND su Eurosport Player - trovate il video in fondo all'articolo - o in alternativa in replica su Eurosport 1 - sotto le programmazione - e su TIM VISION), Paola Egonu ci racconta qualcosa di più su di sé e sulla sua prima esperienza olimpica.

Questi alcuni passaggi della bella intervista a Paola, che ci racconta del suo essere campionessa nello sport e nel messaggio che lancia ai più giovani.

"Per me è un piacere essere un esempio per i giovani: non è solamente quello che mostro in campo, ma il messaggio che ho provato a mandare. Il fatto di essere se stessi, di non dubitare mai di ciò che si sente perché è sempre la strada migliore da seguire"

Paola ricorda la sua prima esperienza olimpica con amarezza, ma è convinta che a Tokyo si possa fare meglio, come squadra non come singolo.

A Rio non eravamo pronte, non ho un bel ricordo: c'era ancora un cambio di generazione in atto, c'erano giocatrici più esperte abituate con altre giocatrici, in un'estate non siamo riuscite a creare la giusta chimica. A Tokyo vorrei vivere un'esperienza unica, bella, avere un unico obiettivo tutte insieme. LA SQUADRA, L'OBIETTIVO. Non ho nessuna aspettativa, voglio vivere tutto al 100%.

Repliche Eurosport (canali 210 e 211 di Sky, visibile anche su DAZN)

Sabato 16 gennaio su Eurosport 2 alle 11:55

Domenica 17 gennaio su Eurosport 2 alle 19:00

Qui sotto la puntata completa in VOD (contenuto Premium)

Giochi Olimpici Paola Egonu in Giochi da Ragazze

