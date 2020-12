Ivan Zaytsev si è trasferito in Russia all’inizio di questa stagione e sta giocando con la casacca del Kuzbass Kemerovo. Lo Zar si sta distinguendo in campionato, dove sta segnando a raffica con una certa costanza e la squadra è seconda in classifica generale, in un’annata agonistica condizionata dai tanti rinvii dovuti al Covid-19. L’opposto della nostra Nazionale sarà protagonista settimana prossima in Champions League: gli Orsi incroceranno Modena, fino alla passata stagione squadra dell’azzurro, in un match determinante per le sorti della massima competizione europea. Ivan Zaytsev ha parlato della sua avventura in Russia in un’intervista concessa a Il Giorno: “Mi trattano molto bene. Io ho anche la nazionalità russa, anche se sono nato a Spoleto. La scelta della mia quadra è stata precisa: volevano giocatori in grado di capire le istruzioni dell’allenatore Verbov, in modo preciso. Anche l’altro strraniero Krsmanovic è già stato qui diverse stagioni. E quindi non ci sono problemi a comprendere le istruzioni del tecnico. Siamo secondi in campionato, di sicuro arriveremo trra le prime tre. Davanti c’è Kazan, dietro al momento Mosca. Ma è difficile leggere la classifica, ci sono molte differenze nel numero di partite giocate: abbiamo avuto intere squadre in isolamento, quindi alcune partite sono da recuperare per quel motivo“.