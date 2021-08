Pallavolo

Olimpiadi Pallavolo, Blengini dopo Italia-Argentina: "È stata una battaglia, loro più bravi di noi"

GIOCHI OLIMPICI - Il coach della Nazionale maschile di pallavolo non cerca alibi dopo il bruciante ko rimediato ai quarti di finale contro l'Argentina: "Mi assumo la responsabilità sia delle scelte tecniche sui giocatori chiamati, sia nelle decisioni prese. Per me è stato un grandissimo privilegio allenare per così tanto tempo la Nazionale".

