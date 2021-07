Pallavolo

Olimpiadi, Pallavolo femminile - ITALIA-ROC 3-0, HIGHLIGHTS. VITTORIA NETTA SULLE ATLETE RUSSE

Tokyo 2020 - Esordio senza storia per le azzurre di Mazzanti, prive di un'ancora convalescente Miriam Sylla. Atlete del comitato russo spazzate via con un secco 3-0 (23-25; 19-25; 14-25). Primo set più tirato a causa di una Egonu lenta a carburare, poi non c'è più storia.

00:03:51, 26 minuti fa