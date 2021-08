Pallavolo

OLIMPIADI - PALLAVOLO: Italia, tie-break fatale ed eliminazione con l'Argentina: gli highlights

TOKYO 2020, PALLAVOLO - Gli azzurri di Chicco Blengini, vicecampioni olimpici a Rio 2016, sotto due set a uno rimontano fino al quinto e poi cedono 15-12 contro l'Argentina: dopo 6 edizioni consecutive sempre almeno in semifinale, la squadra azzurra fallisce l'arrivo nella top 4. Ecco come si è materializzato un ko che lascia l'amaro in bocca.

00:03:46, 2 ore fa