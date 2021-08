Pallavolo

OLIMPIADI, PALLAVOLO: STATI UNITI-REPUBBLICA DOMINICANA 3-0, HIGHLIGHTS

TOKYO 2020 - Gara mai in discussione disputata dalla Nazionale a stelle e strisce: la REpubblica Dominicana non entra mai in partita e incassa un secco 3-0. Le americane le surclassano 25-11 25-20 25-19. Ora le statunitensi si preparano per la semifinale contro la vincente di Italia-Serbia.

