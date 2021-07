Chi mastica un po' di inglese lo sa: la parola "Turkey" ha più di una traduzione in italiano. E se è scontato pensare, parlando di pallavolo, che quel "Turkey" sia la Turchia che le Azzurre di Mazzanti hanno sconfitto due giorni fa, non è così automatico per chi non parla italiano, e l'errore clamoroso è dietro l'angolo.

Così le ragazze vengono accolte, appunto dopo la vittoria sulla Turchia di Guidetti, da una scritta sul muro che celebra il loro successo, ma qualcosa non va... Se infatti in fondo al messaggio si legge un "Bravi campioni" su cui si può sorvolare, visto che se si passa dal traduttore automatico impostando la frase in inglese, "Champions" è invariabile per genere e quindi la traduzione che esce è al maschile, è la prima parte del messaggio che fa ridere.

Tokyo 2020 La pallavolo a Tokyo 2020: formula, partecipanti e calendario 05/03/2020 A 10:23

Si legge infatti "Salutiamo la vostra vittoria contro il Tacchino". E ovviamente "tacchino" è l'altra traduzione di "Turkey", ma è ovviamente quella sbagliata! Tutto questo si può vedere tra le storie di Instagram di Sara Fahr, immortalata insieme a Elena Pietrini e Alessia Orro. Evdentemente i giapponesi sono passati dal traduttore automatico di Google con traduzione Inglese-Italiano e il risultato è questo affettuoso e buffo messaggio.

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi. Attiva la promozione!

SPORT EXPLAINER: Pallavolo

Tokyo 2020 Grande Italia, demolito il Giappone 3-1! 17 ORE FA