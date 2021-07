Pallavolo

OLIMPIADI TOKYO 2020 - GRANDE ITALIA ANCHE CON L'IRAN, 3-1 E QUARTI DI FINALE! GLI HIGHLIGHTS

TOKYO 2020 - Altro successo per l'Italvolley maschile ai Giochi Olimpici. Contro l'Iran matura un 3-1 fondamentale ai fini della matematica qualificazione ai quarti di finale, ma anche per dare ulteriore morale a un grande gruppo. Ivan Zaytsev esce nel 3° set per un infortunio alla mano sinistra. Osmany Juantorena spettacolare, ma molto bene anche Galassi, Giannelli, Michieletto e Piano.

