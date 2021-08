L’Italia affronterà l’Argentina ai quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Questo è l’esito del sorteggio che interessava la Nazionale di volley maschile per il primo turno della fase a eliminazione diretta. Gli azzurri avrebbero potuto pescare anche il Brasile, ma la sorte ha portato in dote l’Albiceleste. L’appuntamento è per martedì 3 agosto (ore 10.00). I ragazzi del CT Chicco Blengini se la dovranno vedere contro gli ostici sudamericani, in un incrocio tutt’altro che da sottovalutare e che mette in palio la semifinale contro la vincente di Polonia-Francia: se si vuole lottare per una medaglia bisogna assolutamente superare lo scoglio sudamericano e successivamente cercare almeno un’altra vittoria.

Ivan Zaytsev e compagni, secondi nella Pool A, sfideranno la terza forza della Pool B, che ha staccato il biglietto per i quarti di finale sconfiggendo gli USA con un sonoro 3-0 nel match-spareggio disputato oggi pomeriggio (gli States tornano mestamente a casa). L’Italia, che ha perso soltanto contro la Polonia Campione del Mondo (successi su Giappone, Canada, Iran, Venezuela), ha pescato la tonica Argentina, reduce da tre successi consecutivi (3-0 agli USA, 3-2 a Francia e Tunisia) dopo i due ko iniziali (2-3 col Brasile, 0-3 contro la Russia). Dall’altra parte del tabellone sono previsti Brasile-Giappone e Russia-Canada: tutto lascia presagire a una semifinale tra i Campioni Olimpici e la corazzata di Mikhaylov.

TABELLONE VOLLEY MASCHILE OLIMPIADI

Polonia vs Francia - Italia vs Argentina

Giappone vs Brasile - Canada vs Russia

