Una sconfitta che fa male per il modo in cui è maturata, più che per il risultato in sé, comunque duro. Sarebbe fin troppo facile innalzare processi a una squadra che aveva vinto 3 partite su 3 e che oggi incassa uno 0-3 pesantissimo dalla Cina. Fin troppo facile, ma ingiusto. Come ingiusto sarebbe bollare come pessima la partita di Paola Egonu contro la Nazionale cinese, costellata di errori che costano carissimo alle Azzurre. C'è però un'onestà intellettuale da salvaguardare, se non altro perché siamo sempre stati centrati e obiettivi. Quando c'era da esaltare questo meraviglioso gruppo siamo stati pronti a farlo, inorgogliti dalle "ragazze terribili" di Davide Mazzanti e certi che, mai come quest'anno, l'Italvolley femminile possa centrare un bersaglio grosso ai Giochi Olimpici. Il k.o. con la Cina, nettissimo, ridimensiona però un po' le aspettative su un'Italia che oggi non è praticamente scesa in campo. Riemergono allora i dubbi sul portare quattro centrali, anziché tre più una specialista in ricezione, così come l'incapacità di trovare alternative a Egonu nei momenti in cui la sfera sembra essere una palla medica da 20kg, anziché di circa 300 grammi. Una sconfitta che fa male, non solo perché la vittoria (per 3-0 o 3-1) avrebbe garantito la matematica certezza del 1° posto nel Gruppo B, che ora dovrà invece essere conquistata all'ultima giornata nella sfida contro gli Stati Uniti, col ROC rientrato però prepotentemente in corsa (e pensare che con l'Italia aveva preso uno 0-3 senza dirito di replica alcuna).

Un blackout inspiegabile, al netto di quanto visto finora. Contro la prima avversaria accreditata, capace però di presentarsi a questa sfida già eliminata e con tre sconfitte rimediate in altrettante uscite, l'Italia crolla sotto i colpi dei suoi stessi errori. La Cina disputa infatti una partita ordinata, senza però fare nulla di eclatante. Chagning Zhang (12) e Yingying Li (15) sono le migliori della Nazionale cinese, ma hanno un'efficienza offensiva rispettivamente del 25% e del 12.5%. Nulla di che, nel leggere le statistiche. E non ci si può nemmeno appigliare al fatto che la Cina giocasse senza alcuna pressione addosso, perché un 3-0 così netto è figlio unicamente degli errori non forzati delle Azzurre. 16 dopo 2 set, 27 alla fine del match. Praticamente un set regalato alle avversarie mandando out o in rete battute e attacchi. Al servizio la squadra allenata da Mazzanti continua a soffrire molto, non riuscendo mai a far male, neppure con Egonu. Lontani i tempi di quei turni da 4/5 battute consecutive con danni consistenti a ricezioni comunque preparate e competenti. E senza questo fondamentale, nel volley contemporaneo, di strada non se ne fa poi tanta.

Male anche la ricezione, dove Pietrini, Sylla e compagne soffrono tremendamente, obbligando Malinov a giocare in modo "scontato" ed Egonu a fare un lavoro extra per mettere a terra palloni staccatissimi da rete. Capitolo a parte per Paola. Senza commettere reato di lesa maestà, oggi male, molto sottotono. Nel suo tabellino ci sono sì 18 punti, ma anche il 14% di efficienza offensiva, tanti errori in battuta e soprattutto troppi palloni mandati out. Un passaggio a vuoto ci può assolutamente stare, per carità, ma quando la stella della squadra non riesce a incidere, diventa tutto tremendamente più complicato. Si salva invece Elena Pietrini (14), al netto dei due errori che consegnano il 3° set alla Cina e di non poche difficoltà in ricezione. La banda della Savino del Bene Scandicci si conferma atleta dotati di colpi importanti e variegati, ma dovrà migliorare molto, già nel corso di questa Olimpiade, se l'Italia vorrà ancora puntare al bersaglio grosso. Il se è d'obbligo solo per il lettore, perché per noi non è certo uno 0-3 a ridimensionare anni di lavoro e sacrifici. Non si può però far finta di nulla e bisogna far tesoro di una sconfitta comunque pesante, sempre per il modo in cui è arrivata, così da affrontare al meglio gli USA. Ultima sfida di questo Gruppo B, in programma lunedì 2 agosto alle ore 4:05 italiane.

Il tabellino

Cina - Italia (25-21; 25-20; 26-24)

Cina: Yuan 5, Zhu n.e., Gong 9, Y. Wang 6, Zhang 12, X. Liu n.e., Yao 2, Li 15, Ding n.e., Yan n.e., M. Wang, Y. Liu n.e. All. Ping Lang.

Italia: Sorokaite, Malinov 1, De Gennaro, Folie n.e., Orro, Bosetti 7, Chirichella 2, Danesi 8, Fahr 5, Pietrini 14, Sylla, Egonu 18. All. Davide Mazzanti.

