A poche ore dalla semifinale olimpica contro la Corea del Sud, un brutta notizia scuote il Brasile della pallavolo femminile. Tandara Caixeta, opposto della squadra verdeoro, è stata sospesa per violazione delle norme antidoping per un test effettuato lo scorso 7 luglio, quando la Nazionale si trovava in ritiro a Saquarema. La 32enne è stata subito rispedita in patria. Questo il comunicato della federazione. "La Confederazione Brasiliana Pallavolo (CBV) ha ricevuto questo giovedì sera la notifica dall’Autorità brasiliana per il controllo antidoping (ABCD) in merito alla sospensione provvisoria per potenziale violazione delle norme antidoping da parte dell’opposta Tandara, della squadra femminile brasiliana. La CBV si rammarica che l’atleta, campione olimpico e uno dei principali riferimenti della squadra brasiliana, stia attraversando questo momento, e attende i risultati delle fasi procedurali, il cui contenuto è privato e riservato all’atleta". Classe '88, Tandara è una veterana della Nazionale brasiliana, dove ha esordito nel 2007. Con questa maglia ha vinto un oro olimpico (Londra 2012), un bronzo mondiale (2014) e due campionati sudamericani (2011 e 2017).

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it!

Tokyo 2020 La pallavolo a Tokyo 2020: formula, partecipanti e calendario 05/03/2020 A 10:23

SPORT EXPLAINER: Pallavolo

Tokyo 2020 Italvolley fuori ai quarti: il bilancio di una triste prima volta 03/08/2021 A 12:27