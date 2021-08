Storica Francia! Dopo tanti tentativi non andati a buon fine, ma anche la considerazione generalizzata di squadra incapace di fare bene all'appuntamento olimpico, N'Gapeth e compagni dominano la finale di Tokyo 2020, superando il ROC (Russian Olympic Committee) al tie-break e conquistando una medaglia d'oro incredibile, specie se si prende in considerazione il cammino dei Bleus. La Nazionale allenata da Laurent Tillie sembrava infatti eliminata dopo quattro delle cinque partite del girone, tra cui un esordio da incubo contro Team USA e tante, davvero troppe difficoltà. La chiave di volta della trasformazione francese risponde al nome di Antoine Brizard, secondo palleggiatore. Scelto per sostituire un Benjamin Toniutti completamente fuori giri, Brizard ha cambiato volto alla Francia: grandi letture nello smistare il gioco alla perfezione, ma anche valore aggiunto a muro e, soprattutto, al servizio. Un palleggiatore contemporaneo, alla Simone Giannelli per intenderci, ma anche un coniglio inatteso tirato fuori dal cilindro di questa Francia. Anche nella finale Brizard ha dato spettacolo, ma il giocatore determinante, a 360°, è stato un altro. Earvin N'Gapeth ha infatti offerto uno spettacolo incredibile, tenendo percentuali assurde in attacco e mettendo in mostra il meglio del proprio repertorio. Non riusciamo a trovare un aggettivo per descrivere la sua partita, giocata completamente col sorriso sulle labbra e con la consapevolezza di aver fatto letteralmente un altro sport nel match più importante della sua carriera. Grande orgoglio del ROC, trascinato da un Maxim Mikhaylov sontuoso nel guidare la rimonta, ma anche dagli intelligenti cambi di coach Sammelvuo, capace di rinunciare al proprio palleggiatore titolare - e capitano - per lanciare Pavel Pankov nel tentativo, andato a buon fine, di riaprire la sfida.

A breve il report completo del match...

Tokyo 2020 La pallavolo a Tokyo 2020: formula, partecipanti e calendario 05/03/2020 A 10:23

Il tabellino 3-2

Francia - ROC (25-23; 25-17; 21-25; 21-25; 15-12)

Francia: Chinenyeze 7, Grebennikov, Patry 15, Toniutti, Tillie, N'Gapeth 26, Brizard 5, Boyer, Le Goff 9, Bultor n.e., Clevenot 11, Louati. All. Laurent Tillie.

ROC: Podlesnykh 7, Volvich n.e., Volkov 4, Iakovlev 10, Bogdan n.e., Pankov 1, Poletaev, Mikhaylov 21, Kliuka 20, Kurkaev 6, Kobzar, Golubev. All. Tuomas Sammelvuo.

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it!

SPORT EXPLAINER: Pallavolo

Tokyo 2020 IL BRASILE SALVA UN PUNTO DI PIEDE: CHE GIOCATA DI LUCAO! 01/08/2021 A 07:01