Il riconoscimento di miglior giocatore del secolo, assieme a Lorenzo Bernardi, non è mai bastato a. Ritiratosi come giocatore, lo statunitense ha deciso di riscrivere la storia della pallavolo, stavolta femminile, anche come allenatore. E i risultati oggi si arrichiscono ulteriormente, visto che, rendendo umana anchee centrando una nuova finale olimpica, dopo le due consecutive tra Pechino 2008 e Londra 2012. Sarebbe facile rivalutare allora lo 0-3 incassato dalle ragazze terribili di Davide Mazzanti proprio per mano della Serbia, ma va anche ricordato che, contro gli Stati Uniti , l'Italia aveva giocato alla pari per tutto il match, conclusosi solo al tie-break. Entrambi risulterebbero esercizi di stile, meglio allora concentrarsi su un 3-0 tanto incredibile quanto veritiero. Loè imbarazzante, con, recuperata dopo la brutta distorsione rimediata alla caviglia sinistra nella partita con l'Italia, capace di variare perfettamente il gioco e trovare inun porto sicuro. L'opposto mette insieme 17 punti (12/32 in attacco che però inganna molto) e, insieme alle centrali Akinradewo-Washington, fa la differenza nei set che lanciano le atlete di Kiraly all'atto conclusivo. Nel 3° set non basta infatti l'orgoglio serbo per la squadra di Zoran Terzic, che incassa così un k.o. impronosticabile alla vigilia, per nitidezza e lampante diversità dei valori in campo.