Italvolley di Chicco Blengini giocherà il quarto di finale del torneo maschile, contro l'Argentina. L'Italia si è infatti qualificata come seconda del proprio girone, alle spalle della Polonia (con cui ha incassato Nella mattinata italiana di martedì 3 agosto, l'giocherà il quarto di finale del torneo maschile, contro l'Argentina. L'Italia si è infatti qualificata come seconda del proprio girone, alle spalle della Polonia (con cui ha incassato l'unico k.o. in 5 partite ), mentre la Nazionale di Luciano De Cecco ha chiuso al 3° posto il gruppo B, strappando il pass qualificazione con un incredibile 3-0 all'ultima giornata sugli Stati Uniti.

Italia-Argentina, quarti di finale di pallavolo maschile, in diretta su Discovery+

Il quarto di finale Italia-Argentina è in programma martedì 3 agosto alle ore 10:00 italiane. Tutta la pallavolo e tutte le gare delle Olimpiadi saranno trasmesse in diretta su Discovery+, con una copertura totale

Italia-Argentina, quarto di finale: informazioni

Data, orario e luogo: la partita è in programma martedì 3 agosto alle ore 10:00, sul campo della Ariake Arena di Tokyo.

L'Italia arriva alla fase a eliminazione diretta con un record di 4-1, avendo perso solamente contro la Polonia (0-3) e vinto con Canada (3-2), Iran (3-1), Giappone (3-1) e Venezuela (3-0). Gli Azzurri non incontrano l'Albiceleste, ai Giochi Olimpici, dal 31 luglio 2012. Allora fu 3-1 Italia, con la squadra allenata da Mauro Berruto che avrebbe poi chiuso i Giochi di Londra al 3° posto, dietro solamente a USA e Brasile.

Come sta l'Italia e i pericoli della sfida

Italia non al meglio della condizione fisica, in vista della gara con l'Argentina. Simone Giannelli è ancora alle prese coi postumi di un risentimento muscolare al quadricipite femorale destro, patito durante il 3° set della gara d'esordio, mentre Ivan Zaytsev ha subito un duro colpo alla mano sinistra nel match con la Polonia e non è al 100%. Blengini ha deciso di farli riposare col Venezuela, speriamo che ciò sia bastato per riaverli a pieno regime. Per il resto, Osmany Juantorena e Alessandro Michieletto stanno giocando un'Olimpiade sontuosa, da veri fari di questo gruppo. La partita con l'Argentina sarà però molto dura. Luciano De Cecco, il capitano è ancora uno dei migliori palleggiatori al mondo e può innescare come meglio crede un centrale quale Sebastián Solé, punto di forza della Sir Safety Conad Perugia, ma anche Facundo Conte, poliedrica banda, e il martello Bruno Lima. Giannelli dovrà vincere il duello in regia, mettendo sotto pressione l'avversario in continuazione e stravolgendo il piano partita di Marcelo Rodolfo Mendez per quanto riguarda il lavoro a muro. Al resto devono pensarci i giocatori di maggiore esperienza: dai quarti di finale in poi, l'Olimpiade diventa tutto un altro torneo. Avere a disposizione Colaci, Juantorena e Zaytsev è sicuramente un buon punto di partenza.

Il cammino degli azzurri nella fase a gironi

