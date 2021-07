Paola Egonu, regolano anche la Turchia (3-1) e centrano il 2° successo consecutivo, dopo ritrova a pieno regime capitan Miryam Sylla, ancora non al meglio della condizione ovviamente, e beneficia, oltre che della solita Egonu, di una Sarah Fahr sontuosa a muro e nel primo tempo. Anche Caterina Bosetti disputa una partita molto solida, risultando importante in alcuni momenti chiave e confermandosi giocatrice dal QI pallavolistico spaziale. Belle le rotazioni di coach Mazzanti, il quale prova a variare gioco con Alessia Orro al posto di Ofelia Malinov nel momento in cui quest'ultima non riesce a imbeccare le proprie centrali. Ci sarebbe poi da scrivere un libro, o forse un'opera enciclopedica, sul talento di Monica De Gennaro, ineguagliabile nel ruolo di libero a questi livelli. Non si arresta il cammino dell'Italvolley femminile ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Le Azzurre, trascinate da, regolano anche la Turchia (3-1) e centrano il 2° successo consecutivo, dopo quello contro il ROC (3-0) . Altra prova di forza per l'Italia, che, ancora non al meglio della condizione ovviamente, e beneficia, oltre che della solita Egonu, di unaa muro e nel primo tempo. Anche Caterina Bosetti disputa una partita molto solida, risultando importante in alcuni momenti chiave e confermandosi giocatrice dal QI pallavolistico spaziale. Belle le, il quale prova a variare gioco con Alessia Orro al posto di Ofelia Malinov nel momento in cui quest'ultima non riesce a imbeccare le proprie centrali. Ci sarebbe poi da scrivere un libro, o forse un'opera enciclopedica, sul, ineguagliabile nel ruolo di libero a questi livelli.

Tokyo 2020 La pallavolo a Tokyo 2020: formula, partecipanti e calendario 05/03/2020 A 10:23

Realizzare 29 punti, sbagliare tanto (28% di efficienza in attacco) ma risultare comunque sontuosa agli occhi di chi ti guarda. Così si potrebbe riassumere la prova di Egonu contro la Turchia. Un po' troppo imprecisa con colpi che solitamente mette a terra a occhi chiusi, ma fondamentale con giocate ad altezzesiderali nei momenti clou del 3° set, chiave di volta del match. Una sfida che l'Italia approccia alla grande, dominando a muro con Fahr e riabbracciando capitan Sylla al posto di una Elena Pietrini che comunque, per lo stato di forma in cui si trova, sarà difficile tenere ancora fuori dalle rotazioni. Il 3-1 finale avrebbe potuto essere più netto, se solo nel 2° set le Azzurre non avessero perso un po' la bussola, regalando troppi errori gratuiti e sostanzialmente rimettendo in partita una squadra che le aveva sofferte tremendamente nel parziale precedente. Mazzanti si affida a rotazioni ristrette, mentre Giovanni Guidetti deve provarle tutte per tentare di evitare l'imbarcata. L'allenatore della Turchia trova buone risposte solamente da Zehra Gunes, la quale ingaggia un bel duello con Fahr, quasi a voler dimostrare chi sia la miglior centrale al mondo oggi come oggi, Eda Erdem Dundar e, in parte, da Meryem Boz. Per il resto però, il tecnico italiano non può far praticamente nulla per evitare lo show di Egonu e compagne tra 3° e 4° set. Ripresa la retta via, l'Italia sale tremendamente di colpi, tra gran lavoro nel toccare tutti i palloni a muro - quando non si tratta di muri-punti, con Malinov sugli scudi - e turni in battuta spinti, come è richiesto oggi dal volley. Numeri alla mano non è un'Italia perfetta, ma poco ci manca. Limare gli errori sarà esercizio fondamentale per giocarsi il 1° posto nel Gruppo B - attualmente insieme a Team USA - e puntare al bersaglio grosso. Il gruppo c'è, il talento anche. Non serve più sognare, c'è solo da essere realisti: siamo ampiamente una delle squadre più forti del mondo. Si torna in campo giovedì 29 luglio, alle ore 2:00 italiane, per la sfida contro l'Argentina.

Il tabellino

Italia - Turchia 3-1 (25-22; 23-25; 25-20; 25-15)

Italia: Sorokaite, Malinov 3, De Gennaro, Folie n.e., Orro, Bosetti 13, Chirichella n.e., Danesi 6, Fahr 10, Pietrini 4, Sylla 9, Egonu 29. All. Davide Mazzanti.

Turchia: Akoz, Ozbay 1, Senoglu, Ercan, Caliskan n.e., Baladin 5, Ismailoglu 6, Aydemir Akyol 2, Boz 11, Erdem Dundar 11, Gunes 14, Karakurt 6. All. Giovanni Guidetti.

Egonu-show: Italia-Turchia 3-1, highlights in 4'

RIVIVI ITALIA-TURCHIA IN VOD (CONTENUTO PREMIUM)

Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Pallavolo Italia - Turchia 00:00:00 Replica

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi. Attiva la promozione!

SPORT EXPLAINER: Pallavolo

Tokyo 2020 Sontuosa Italia all'esordio, netto 3-0 al ROC 25/07/2021 A 02:08