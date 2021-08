si è squagliata nel quinto e ultimo parziale consegnando la vittoria ai sudamericani, che nel complesso hanno meritato il risultato. L’Italia ha perso la sfida contro l’Argentina valida per i quarti di finale del torneo maschile di pallavolo alle Olimpiadi di Tokyo. La squadra di Blengini si è arresa al tie break contro gli uomini di Mendez, perdendo 3-2 un match nel quale si era portata in vantaggio con autorità, è stata rimontata, ha pareggiato con forza e

L'Italvolley maschile ai giochi Olimpici dal 1992 in avanti

EDIZIONE RISULTATO Barcellona 5º posto Atlanta 2º posto Sydney 3º posto Atene 2º posto Pechino 4º posto Londra 3º posto Rio de Janeiro 2º posto Tokyo Quarti di finale

Per la prima volta da Barcellona 1992, quindi, l'Italia maschile non giocherà la semifinale con vista sulle medaglie. Dopo il bronzo inglese di Londra e l'argento brasiliano di Rio, Zaytsev e CO. torneranno a casa senza allori e con la testa bassa. Si può parlare di upset? A dirla tutta no, considerando le premesse che ci portavano in Giappone. Tra uno "Zar" e un Simone Giannelli non al top della forma, un Osmany Juantorena da (quasi, le festeggerà il 12 agosto) 36 primavere e un supporting cast tutto sommato normale, forse proprio arrivare in semifinale sarebbe stato qualcosa di grandioso. Esagerazione? No, poiché già durante il girone di qualificazione erano emerse diverse problematiche.

La prima partita era stata un'autentica avventura vinta per 3-2 sul Canada, che oggi ha subito una gran ripassata dal ROC, mentre la seconda un 3-0 senza appello subito dai bi-campioni del Mondo uscenti in maglia Polacca. Giappone, Venezuela e Iran sembravano il trittico giusto per prendere fiducia, ma in realtà non hanno fatto altro che rimandare il problema. Una volta arrivati all'elimination game contro De Cecco e soci, la maggior fame degli albiceleste ha fatto la differenza nel secondo, nel terzo e nel quinto set, scrivendo la parola fine sul viaggio italiano.

Andare oltre

Logico, vedere l'Italvolley maschile lontano dalle medaglie fa molto male, però bisogna anche fare pace con la realtà delle cose. Il ciclo di Blengini era finito da un po' (e infatti lascerà il ruolo di CT a Fefè De Giorgi), ed alcuni dei ragazzi che hanno contraddistinto il percorso iniziato nel 2015 erano all'ultima chiamata (o quasi). In particolar modo i due attori protagonisti: Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena.

Le partite dell'Italia ai giochi Tokyo 2020 (set vinti:14, set persi: 10)

AVVERSARIO PUNTEGGIO vs Canada 3-2 vs Polonia 0-3 vs Giappone 3-1 vs Iran 3-1 vs Venezuela 3-0 vs Argentina 2-3

Lo "Zar", come detto sopra, non è arrivato a Tokyo nelle migliori condizioni possibili, e l'impressione è che abbia imboccato il viale che lo porterà verso la parte finale della sua carriera (33 anni ad ottobre). Osmany, invece, dopo la sconfitta ha chiuso definitavamente il rapporto d'amore con la maglia della Nazionale. In telecronaca Paolo Cozzi ha chiesto di fargli giocare altre 10 Olimpiadi, in modo da riproporre in eterno la classe del campione nato a Santiago di Cuba, ma OJ ha preferito dire basta.

Quindi, da cosa possiamo ripartire? Sicuramente il quartetto formato da Simone Giannelli, Daniele Lavia, Gianluca Galassi e Alessandro Michieletto rappresenta una bella ossatura per il futuro di Fefè De Giorgi (che comunque ripartirà anche da Zaytsev), però a questi moschiettieri bisogna essere in grado di attaccare del materiale umano di medio-alto livello. Oltre all'esperienza di cui hanno bisogno (tolto Giannelli, già alla seconda olimpiade), ai quattro - e di rimbalzo anche alla Nazionale - servirà un gruppo coeso con cui lavorare. Magari saranno di magra, ma sarà propedeutico alla ripartenza del movimento.

