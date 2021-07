Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Pallavolo Giappone - Italia 12:26-14:30 Live

4° set, 1-5: subito bene Juantorena

Prima con la super, poi in tocco spinto giocando col muro avversario e infine con l'ace. Italia in palla, ma un solo giocatore in campo: Osmany! Timeout Giappone.

3° set, 25-23: che peccato, è 1-2 e partita riaperta

Un set un po' buttato, con troppi errori a ricezione nel finale e confusione nel momento clou della sfida. Poco male però, Italia decisamente migliore sotto tutti gli aspetti del gioco finora e pronta a rifarsi nel 4°. 12/27 in attacco per gli Azzurri, qui bisogna migliorare.

3° set, 22-22: rientrano i padroni di casa

Buon break del Giappone, anche a causa di rarissimi errori in ricezione di Michieletto. Timeout Blengini che richiede massima attenzione su tutto e comunicazione.

3° set, 18-21: Michieletto vola a muro!

Le tocca tutte il numero 18 azzurro, che fa la differenza con un altro fondamentale oltre a battuta e schiacciata.

3° set, 17-19: Ishikawa a tenere vivo il Giappone

Tutto il Paese del Sol Levante sulle spalle del proprio capitano. Juantorena però ha progetti diversi e tiene sempre avanti l'Italia. Michieletto in fre-ball!

3° set, 14-16: primo break azzurro nel set

Challenge su una parallela di Nishida, che è però out di un soffio. Italia che breakka anche in questo set. Ora c'è da controllare, andiamo ragazzi!

3° set, 13-14: Nishida dà spettacolo, Michieletto non è da meno

Grandi giocate dell'opposto nipponico, ma Michieletto risponde con talento.

3° set, 11-11: Giappone che torna a sbagliare troppo

I nipponici si giocano il challenge per un tocco a muro che non c'è. Giannelli con l'ace versione anni '90, ottime indicazioni a livello atletico da parte di tutti gli Azzurri.

3° set, 6-6: ace dello Zar, Azzurri nuovamente a regime

Zona di conflitto perfetta per Zaytsev, che in battuta fa malissimo. Se la pallavolo è questione di centimetri, Ivan è il re delle misure.

3° set, 4-1: buon avvio del Giappone

Italia sforunata in alcuni muri, ma nulla che non possa essere recuperato. Nipponici finalmente un po' più ficcanti al servizio e capaci di difendere praticamente tutto.

2 set, 17-25: stupenda Italia, che spettacolo coi centrali ed è 0-2!

Set dominato, totalmente. I centrali fanno la differenza, non solo a muro - dove Anzani fa spavento - ma anche coi primi tempi. Proprio col 1° tempo Anzani la chiude, 10° punto personale e altro buco per terra. 13/32 in attacco per il Giappone, 7 muri per l'Italia. Mamma mia che dominio nel fondamentale per la squadra di Chicco Blengini!

2° set, 14-22: il dominio dello Zar

2 primi tempi di Lee (Ri), ma nessuna paura. Zaytsev finalmente devastante, sia al servizio, sia in parallela. Meraviglioso.

2° set, 11-18: Italia in totale controllo

Zaytsev fa i buchi per terra con parallele incredibili. A muro non si passa mai. In ricostruzione è spettacolo azzurro, con un Michieletto da onnipotenza pallavolistica. Timeout Giappone.

2° set, 9-14: show azzurro a muro, che spettacolo!

Ancora perfetta l'Italia a muro, veramente incredibile. Il Giappone non mette più nulla a terra, mentre lo Zar comincia a scaldare la mani.

2° set, 5-5: serie di errori dell'Italia

Tra invasioni e infrazioni da seconda linea, Azzurri che subiscono il rientro del Giappone. Bisogna tenere adesso, dai ragazzi!

2° set, 1-4: Anzani come nel primo set

Ancora gran lavoro del centrale italiano a muro, con tre fotografie di fila rifilate ai giapponesi. Che show a rete da parte dell'Italia!

1° set, 20-25: gran primo set dell'Italia, è 0-1

Gran turno in battuta di Sbertoli e finalmente un set in cui il servizio azzurro fa male. Juantorena in pipe fa 0-1 e si conferma leader quando conta. Michieletto irreale, col 100% di efficienza offensiva. Italia che inizia una partita in vantaggio per la prima volta a questi Giochi. 20/29 in attacco e 1 ace per i ragazzi di Blengini (Giappone 11/25).

1° set, 19-22: Juantorena con due errori insoliti

Italia in controllo fino al momento di pausa inatteso di Juanto. Ci pensa Michieletto a rimettere tutto a posto. Spaziale!

1° set, 14-18: difficoltà azzurre da seconda linea, ma che Michieletto!

Giappone molto bene a muro, mentre l'Italia fatica un po' con gli attacchi da seconda linea. Michieletto perfetto e senza mai paura, con anche l'ace del nuovo +3. Timeout nipponico dopo un bel contro-break azzurro.

1° set, 11-14: Ishikawa go-to-guy del Giappone

Sale di colpi il capitano nipponico, fondamentale per tenere a contatto i padroni di casa. Giannelli smista in modo tattico, convincente anche fisicamente.

1° set, 7-11: Nishida comincia a scaldarsi, ma Italia bene col 1° tempo

Grandi giocate del neo acquisto della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Azzurri che però continuano a tenere a muro, mentre Giannelli imbecca sempre bene i centrali per le veloci. Altro buon break italiano.

1° set, 4-6: Michieletto a tutto braccio

Il giovanissimo azzurro continua a tirare tutto, anche palloni molto staccati da rete. Bel break dell'Italia, intensa e concentrata a muro.

1° set, 3-2: subito Anzani protagonista

Cercato molto da Giannelli, il centrale si esalta anche a muro. Onodera però non vuole essere da meno, ricambiando in entrambi i fondamentali.

Tutto pronto, al via Polonia-Italia!

