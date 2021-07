Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Pallavolo Italia - Turchia 08:58-11:03 Live

3° set, 25-20: 2-1 Azzurre, andiamo ragazze!

Benissimo da metà set in poi, con Egonu al comando delle operazioni (già 24 punti per lei). Karakurt manda fuori un diagonale strettissimo, sugellando un pessimo 8/30 in attacco per le turche. Mazzanti sicuramente contento di come la sua squadra abbia ritrovato cattiveria agonistica e varietà di soluzioni.

3° set, 22-19: Egonu al comando

Ancora non al 100%, ma sempre decisiva. Quando la palla scotta, Malinov va da lei e non sbaglia. Timeout Turchia, ma a quelle altezze non si può difendere Paola.

3° set, 20-17: De Gennaro in cattedra

Difese su difese, ma anche alzate perfette in ricostruzione. Sylla ringrazia e allunga sul +3.

3° set, 16-14: l'Italia si è ritrovata

Ancora 1° tempo servito benissimo da Malinov, ace di Egonu. Azzurre finalmente tornate a essere aggressive in attacco.

3° set, 13-12: finalmente i 1° tempi

Malinov ricoinvolge Fahr e la centrale non sbaglia un colpo. Muro a uno di Bosetti che galvanizza le Azzurre.

3° set, 9-11: strappo Turchia

Italia che sembra essersi spenta. Davvero tanti errori insoliti per le atlete di Mazzanti, il quale ricorre prontamente al timeout: "Restate dentro, restate dentro!", in merito all'atteggiamento tattico. Malinov poco aggressiva e mai a giocare col centro.

3° set, 7-7: Egonu insolitamente in difficoltà

Sbaglia tanto, troppo per come ci ha abituati. Errori peraltro non da lei, al netto di un 25% di efficienza offensiva che andrebbe pesato debitamente.

3° set, 3-3: Gunes incontenibile

La Turchia gioca tanto con le centrali o, meglio, con Gunes. Fenomenale col 1° tempo, non dà scampo. Turchia decisamente più in palla rispetto al 1° set, Italia un po' calata.

2° set, 23-25: incertezze in ricezione, 1-1

Sylla non perfetta in ricezione, la Turchia ne approfitta e trova l'1-1. Per la prima volta in questi Giochi Olimpici, un match di volley femminile non finirà 3-0, come tutte le precedenti otto gare fin qui disputate. Dai ragazze, non molliamo!

2° set, 21-21: ora sì che ci siamo, Paola!

Due bombe in diagonale di Egonu valgono la nuova parità in un momento fondamentale. Dentro Orro per Malinov in palleggio.

2° set, 18-20: Egonu troppo imprecisa

Malinov le affida tantissimi palloni, ma Paola ne manda troppi out. Turchia che sale di colpi a muro con Gunes. Nuovo timeout azzurro, Italia che non ha più challenge da poter chiamare.

2° set, 15-15: Erdem cambia il match

Break turco (0-3) e timeout Italia. Guidetti trova nella sua capitana la chiave per scardinare la difesa azzurra.

2° set, 15-12: Turchia in difficoltà, girandola di cambi

Guidetti le prova un po' tutte, ma Fahr è impressionante. Malinov continua a distribuire bene, cercando tanto Sylla per rimetterla al meglio in ritmo partita.

2° set, 13-10: Italia ancora spettacolare

Dopo un buon break turco (0-3), Fahr è ancora spaziale a muro. Sylla invece continua a cercare il petrolio con diagonali-bomba. Time-out Turchia.

2° set, 8-6: bentornata capitana!

Diagonale stretta di Sylla che fa un buco nei 4 metri. Italia sempre e comunque in controllo, ma Turchia a contatto.

2° set, 4-3: Egonu show adesso

L'Italia si affida alla sua stella e lei ripaga. Attacca tutto, perfino una palla troppo staccata da rete per poter diventare giocabile. Senza senso quando gioca così!

1° set, 25-22: è 1-0 Italia, meritatissimo!

Entra Sylla, ed è una bellissima notizia. La capitana azzurra sembra aver finalmente recuperato dai problemi fisici e piazza anche un muro allucinante! Egonu sempre determinante (ma anche 6/15 in attacco, 13% di efficienza), un 1° set bugiardo nel punteggio. Italia sempre in controllo, al netto di qualche affanno nel momento di gestire il +8.

1° set, 21-19: Egonu fondamentale

Sbaglia un po' troppo Paola, ma quando c'è da mettere giù palla è impressionante. Altezze siderali.

1° set, 18-15: rientra la Turchia

Turchia che tenta di rientrare, affidandosi ancora a Boz. Ace di Gunes ed errore di combinazione tra Malinov e Fahr.

1° set, 17-12: solo Boz bene tra le fila turche

L'opposta entra e spariglia un po' le carte, attaccando a tutto braccio e senza paura. Egonu ancora un po' fuori giri.

1° set, 16-8: Egonu comincia a martellare, a muro insuperabili le Azzurre

Italia padrona del campo, perfetta a muro e in battuta. Bosetti trova il 3° ace di squadra, Guidetti non sa come sistemare le cose e chiama un altro timeout.

1° set, 12-5: Italia spaziale a muro, Bosetti scalda la mano!

L'Italia tocca qualsiasi attacco a muro, tenendo bene la diagonale su Karakurt. Il turno al servizio di Pietrini è devastante, mentre Bosetti risulta sempre chirurgica.

1° set, 9-4: dopo un break turco, sontuosa Fahr

La centrale azzurra fa praticamente tutto: mura, attacca, difende. Pietrini trova l'ace con l'aiuto del nastro. Bellissima Italia!

1° set, 4-1: bell'inizio delle Azzurre

Italia che lavora benissimo in tutti i fondamentali. Fahr a muro piazza la fotografia su Karakurt, mentre Malinov comincia a divertirsi con le super.

Ci siamo, inizia Italia-Turchia!

Amiche e amici di Eurosport, benvenuti alla diretta LIVE di Italia-Turchia, 2° turno del Gruppo B di pallavolo femminile a questi Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Coach Mazzanti sceglie l'identico sestetto titolare della sfida contro il ROC, ovvero Malinov, De Gennaro (libero), Bosetti, Danesi, Fahr, Pietrini, Egonu. Le sei scelte da Giovanni Guidetti sono invece Akoz (libero), Ozbay, Baladin, Ismailoglu, Dundar (capitana), Gunes, Karakurt. Dirigono il match Denny Cespedes (1° arbitro), Hernan Casamiquela (2° arbitro) e Taoufik Boudaya (challenge).

