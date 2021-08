Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Pallavolo Serbia - Italia 00:00:00 Replica

3° set, 25-21: 3-0 pesantissimo, senza storia. Serbia imbattibile

La chiude Boskovic col mani-out. Semifinale meritatissima per la Serbia, Italia con tanti rimpianti per un'Olimpiade cominciata benissimo e finita in un pessimo modo.

3° set, 19-15: troppi errori, anche questo set vola via

Ancora imprecise le Azzurre, ancora incapaci di resistere all'assalto delle serbe. Restare nel match anche a livello mentale era importantissimo. Per ora, c'è però solo una tremenda fatica nel fare anche cose semplici.

3° set, 15-13: ok Boskovic, ma 0-6 di parziale a questi livelli no

Inspiegabile un break simile delle serbe, che lavorano benissimo a muro e coprono in difesa, ma sono agevolate da un'Italia ancora arrendevole. Serbia oggettivamente più forte.

3° set, 13-13: Boskovic per la riscossa

Egonu prende il muro in campo, lei no. La differenza, ahinoi, è tutta in queste "piccole" cose.

3° set, 8-11: Italia bene, Egonu no

Pietrini fa la differenza, anche in ricezione, Danesi mura ancora Boskovic. Egonu ancora troppo fallosa.

3° set, 4-7: finalmente lampi di vera Italia!

Egonu al servizio forza tantissimo, Chirichella inchioda Boskovic. Buoni segnali, anzitutto per evitare un'imbarcata clamorosa.

3° set, 2-3: anche la Serbia può sbagliare

Mettendo pressione, anche loro vanno un minimo in tilt. Poi Ognjenovic non è di questo mondo, come palleggiatrice, ma lo sapevamo anche prima di oggi.

2° 25-14: Egonu ancora fuori, set da incubo

Paola manda fuori l'ennesimo attacco, questo in parallela. Italia mai in partita, 11 punti a questi livelli sono un'umiliazione. 14/25 in attacco e 3 muri per la Serbia, che ci sovrasta in tutto e per tutto.

2° set, 21-12: è difficile anche scrivere qualcosa

Egonu prova a ridare un senso a un set stra-dominato da Boskovic. Ma è ormai decisamente troppo tardi. Orro non riesce a incidere come avrebbe sperato Mazzanti.

2° set, 15-9: l'Italia prova a rientrare, ma Boskovic dice no

La Serbia rigioca praticamente qualsiasi attacco azzurro, mentre Boskovic inchioda Sylla dopo un bel momento azzurro. Una sola giocatrice in campo, la migliore del mondo e una che, a fine carriera (ha solo 24 anni), sarà una delle più grandi nella storia del volley.

2° set, 7-2: Boskovic fa quello che vuole

Impressionante il dominio tecnico e atletico della numero 18 serba. Gioca col mani fuori alla Cernic, a tutto braccio come Leon. Senza senso, totalmente senza senso.

2° set, 3-0: dentro Orro per Malinov, Mazzanti cambia in regia

Cambia però poco, perché Egonu fa due errori gratuiti di fila. Incredibile come abbia un'efficienza bassisima in questi Giochi.

1° set, 25-21: la Serbia fa male a muro, Italia sotto 0-1

A muro le serbe fermano due volte consecutive Bosetti ed Egonu, per il break fondamentale. Ognjenovic in palleggio è poetica. 12/33 in attacco per le Azzurre, cifre troppo basse per impensierire un'avversaria così forte.

1° set, 22-20: nel momento clou Egonu sbaglia ancora

Due errori gratuiti ed evitabili, poi un grandissimo lavoro di Ognjenovic che le difende due diagonali potenti e offre a Boskovic la ricostruzione per il break.

1° set, 15-16: Bosetti in palleggio, che perfezione

Due alzate stupende per Pietrini ed Egonu. Poi muro di Malinov per il break azzurro che costringe Terzic al timeout. Dai ragazze, per ora siete bellissime!

1° set, 13-11: è atterrato l'alieno-Boskovic

Dopo un inizio un po' complicato, la opposto serba mette giù palloni incredibili. Meravigliosa, per il break della Serbia.

1° set, 7-9: che muro delle Azzurre, Boskovic fuori giri

Limitatissima l'opposto serba, perché Danesi-Fahr sono spaziali nel fondamentale.

1° set, 5-5: Danesi sontuosa a muro!

La Serbia va sempre da Boskovic, come da programma, ma Anna la mura perfino di faccia. Grande reazione Italia.

1° set, 3-1: partenza perfetta della Serbia

La capitana Ognjenovic fa subito male al servizio, trovando l'ace su Pietrini.

I sestetti titolari

La Serbia parte con Busa, M. Popovic, Ognjenovic (capitana), Rasic, S. Popovic (libero), Boskovic, Milenkovic. Le Azzurre rispondono con la solita, confermatissima, formazione. Malinov, De Gennaro (libero), Bosetti, Danesi, Fahr, Pietrini ed Egonu.

Ci siamo, inizia Serbia-Italia!

Amiche e amici di Eurosport, benvenuti alla diretta LIVE di Serbia-Italia, quarti di finale del torneo di pallavolo femminile a questi Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Dopo i passi falsi contro Cina (0-3) USA (2-3) , che hanno compromesso il primo posto nel gruppo eliminatorio, le Azzurre di superare il traguardo dei quarti e centrare la semifinale, mai raggiunta in un'Olimpiade. Serbia però nostra bestia nera, come testimoniato dagli ultimi due Europei. Dirigono la sfida Paulo Turci (1° arbitro), Evgeny Makshanov (2° arbitro) e Heike Kraft (challenge).

