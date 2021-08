Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Pallavolo Stati Uniti - Italia 00:00:00 Replica

5° set, 15-12: k.o. meritato, Italia ridimensionata

USA che vicono con autorità, ma quanti errori delle Azzurre (quasi 40 nel match). Impensabile poter regalare così tanto alle avversarie in un livello così alto di pallavolo. Italia che esce ridimensionata dal girone, che chiuderà al 2° o 3° posto, potendo incontrare così o Serbia o Korea, potenzialmente.

Tokyo 2020 La pallavolo a Tokyo 2020: formula, partecipanti e calendario 05/03/2020 A 10:23

5° set, 11-7: Drews MVP

Inarrestabile l'americana, davvero inarrestabile. Attacca con una costanza impressionante e mette a terra tanti palloni. Quando non riesce a farlo, gioca col muro per perfetti mani-fuori.

5° set, 6-3: break statunitense

Bartsch sceglie Sylla come bersaglio dai 9 metri e la scelta paga. Non cade più nulla nel campo americano, perché le atlete di Kiraly difendono tutto

5° set, 2-2: Sylla da capitana vera

Col servizio corto, in salto flot, fa davvero male. Gli USA però non mollano neanche un centimetro, con Drews inarrestabile.

4° set, 25-17: altra imbarcata

Bosetti incassa due muri consecutivi e il set si chiude con un dominio impressionante di Team USA. Egonu da 17 errori in attacco è un qualcosa che l'Italia, questa Italia, non può permettersi. Malinov non ha però quasi mai un piano-b. Fahr lasciata in panchina e non a caso il muro non lavora più.

4° set, 18-10: come nel 2°, blackout inspiegabile

Troppo fallose le Azzurre, che incassano anche i muri della solita Washington e spengono nuovamente la luce. Incredibile questa discontinuità.

4° set, 15-10: soffriamo in posto 4

Gran lavoro di Washington a muro, ma Italia che si è nuovamente smarrita.

4° set, 12-9: Egonu croce e delizia

Indubbiamente è la giocatrice cui Malinov si affida di più, ma due diagonali strette mandate out di tantissimo non si possono fare a questi livelli.

4° set, 7-7: Stati Uniti che sbagliano

Gap di 3 punti ricucito perché le statunitensi sbagliano molto e in modo incredibile. Kiraly però non ricorre al timeout.

L'Italia non c'è, la Cina vince 3-0: gli highlights in 210"

4° set, 5-2: Bartsch non ci sta

Apre bene il set la statunitense, che vuole trascinare le atlete di Kiraly a una bella reazione.

3° set, 25-27: che orgoglio, che cuore, che set! 2-1 Italia!!

Rimonta incredibile delle ragazze terribili, in un set che sembrava ormai volato via. Sylla suona la carica, le compagne la seguono alla perfezione e completano una rimonta veramente da vedere e rivedere. Egonu col mani-out intelligente, Sylla a trasformare la free-ball. Un set che può cambiare la nostra Olimpiade.

3° set, 23-23: che rimonta delle Azzurre!

Il ritorno di Fahr galvanizza il muro italiano e finalmente ridesta tutto il gruppo. Egonu che torna a tirare come sa.

3° set, 21-19: si cambia al servizio

Sorokaite e Orro per forzare la battuta. Italia di orgoglio, che sembra poter riaprire il set. Grandissimo impatto di Sylla, pregevole anche a muro. Timeout Kiraly.

3° set, 20-15: gli USA scappano via

Altri errori gratuiti, con Egonu che si fa murare perfino un elementare pallonetto.

ITALIA INARRESTABILE: 3-0 ALL'ARGENTINA, HIGHLIGHTS IN 4'

3° set, 16-14: Drews fa il break

Grandi giocate della opposto americana. Prima con un perfetto mani out, poi con la diagonale che bacia letteralmente la riga laterale.

3° set, 13-12: quanti errori non forzati

Italia ancora non al meglio della sua forma potenziale, ma sono davvero troppi gli errori non forzati che regalano punti alle avversarie.

3° set, 8-8: Egonu fuori giri

Non fa più male l'opposto azzurro, ma gli Stati Uniti ci graziano con due errori incredibili in combinazione alzatrice-centrale.

3° set, 6-5: si vedono anche colpi di seconda

Poulter come Bruninho, con la magata di seconda. La palleggiatrice deve lasciare però il campo per una brutta distorsione in ricaduta da muro. Quanta sfortuna per Team USA a questi Giochi.

3° set, 2-2: ritorna il muro azzurro

Buon esordio di frazione al fondamentale per l'Italia, che finalmente torna a sporcare tutti gli attacchi avversari e a ricostruire bene.

2° set, 25-16: che brutto set per l'Italia

Incredibile come si sia spenta la luce. In attacco non riesce più nulla (12/31 e 5 muri incassati, a fronte di 0 realizzati), mentre Team USA trova punti incredibili. Non bisogna scoraggiarsi, resettare subito e ripartire ragazze, dai!

2° set, 20-13: USA padroni del set, Azzurre male

Italia che si è spenta improvvisamente. Certo, la squadra di Kiraly è salita tremendamente di colpi, ma davvero alle Azzurre non riesce più nulla.

Egonu-show: Italia-Turchia 3-1, highlights in 4'

2° set, 14-10: Italia che soffre i pallonetti

Team USA fa male contro il muro a 2 o a 3, trovando pallonetti precisi con Drews e Bartsch. A questi livelli però bisogna difenderli.

2° set, 11-8: altro break USA

Italia che era rientrata con un buon lavoro a muro, ma che ora vanifica tutto mandando out attacchi abbastanza semplici.

2° set, 8-6: sta mancando Egonu

Mentre Pietrini dà dimostrazioni di talento, Malinov non cerca più Paola dopo i due errori gratuiti consecutivi che hanno causato il break USA.

2° set, 5-3: USA saliti di colpo a muro

Le Azzurre ora faticano nel mettere palla a terra. Bartsch le sporca tutte e allora anche Egonu deve forzare ancora di più.

1° set, 21-25: grande Italia, è 1-0 azzurro

Bellissima frazione delle Azzurre, capaci di lavorare bene in tutti i fondamentali. Egonu stratosferica (9 punti) e autrice anche della diagonale nei 4 metri che vale il 25-21. Benissimo De Gennaro, che difende praticamente tutto.

1° set, 17-21: Egonu show

Nel momento di maggiore difficoltà dell'Italia, emerge il talento dell'opposto. Prima un pallonetto di rara intelligenza, poi una bordata senza rincorsa e con palla staccatissima da rete. Stupenda.

ITALIA TROPPO FORTE, ROC DEMOLITO!

1° set, 17-19: Larson che prova a ricucire lo strappo

Prima il mani fuori su Egonu, poi un bell'ace in salto flot. Team USA che non molla questo set.

1° set, 14-17: che scambio!

Azione più bella del match finora, con grandi difese da ambo le parti. Drews chiude con la diagonale lunga che vale il provvisorio -3 statunitense.

1° set, 10-15: un po' di errori al servizio

Momento in cui l'intensità cala, per entrambe le squadre. Italia però in totale controllo della sfida finora. Una bella pallavolo quella delle ragazze terribili.

1° set, 7-13: Italia carichissima

Ottimo l'approccio delle Azzurre, perfette in tutti i fondamentali. Poca lucidità invece per gli States, che soffrono molto il muro italiano. Secondo timeout di Kiraly, incredulo davanti a ciò che sta vedendo.

1° set, 6-8: Malinov ed Egonu sugli scudi

La palleggiatrice azzurra smista benissimo il gioco, coinvolgendo tutte. Egonu a tutto braccio, per ora, è puro spettacolo, ma anche tanta precisione.

1° set, 4-2: Stati Uniti subito bene a muro

La squadra allenata dalla leggenda Karch Kiraly lavora subito bene nel fondamentale, sporcando tutti gli attacchi italiani e trovando break.

I sestetti titolari

Italia che va con la formazione tipo: Malinov, Bosetti, Danesi, Fahr, Pietrini, Egonu e De Gennaro (libero). Team USA risponde con Poulter, Wong-Orantes (libero), Larson (capitana), Drews, Bartsch-Hackley, Akinradewo e Washington.

Ci siamo, inizia USA-Italia!

Amiche e amici di Eurosport, benvenuti alla diretta LIVE di USA-Italia, 5° turno del Gruppo B di pallavolo femminile a questi Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Dopo il passo falso con la Cina , capace di vincere 3-0 una partita che contava solo per noi, le Azzurre cercano il quarto successo in questa Olimpiade, utile a chiudere al 1° posto il raggruppamento. Dirigono la sfida Jiang Liu (1° arbitro), Luis Gerardo Macias (2° arbitro), Taoufik Boudaya (challenge).

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it!

SPORT EXPLAINER: Pallavolo

Tokyo 2020 Primo ko per un'Italia irriconoscibile, vince la Cina IERI A 15:39