Non avrebbe dovuto esserci storia e non ce n'è stata. L'Italia supera agilmente il Venezuela e si "allena" in vista dei quarti di finale - che saranno sorteggiati, ma l'avversaria sarà una tra Argentina, Brasile o USA - mettendo in ritmo anche quei giocatori che finora avevano passato quasi tutta l'Olimpiade in panchina. Riccardo Sbertoli si dimostra, ancora una volta, ben più di un semplice sostituto di Simone Giannelli, oggi tenuto a riposo così come capitan Ivan Zaytsev, mentre Daniele Lavia scalda la mano e trova fiducia importante anche per il prosieguo di questi Giochi. Bella risposta anche da parte di Matteo Piano, galvanizzatosi anche in attacco con un ritmo spaziale (buona parte del merito va a Sbertoli, che lo innesca ottimamente conoscendolo ormai alla perfezione), oltre a dominare a muro. Non riposa invece Osmany Juantorena, il quale, ancora una volta, è imprescindibile per portare a casa una vittoria utile a cementare il 2° posto nel Gruppo A, dietro solamente alla Polonia. Adesso attesa per il sorteggio dei quarti di finale, sperando di recuperare il più possibile la coppia Giannelli-Zaytsev e di oliare ancor più quei meccanismi finora un po' troppo inceppati (tipo il servizio).

Che la sfida non fosse delle più ostiche e complicate, lo sapevamo probabilmente tutti. Ma è proprio in partite in cui l'avversaria non ha nulla da chiedere che possono emergere difficoltà inattese, basti pensare al 3-0 che la Cina, già eliminata, ha rifilato ieri alle "ragazze terribili" di Davide Mazzanti. L'Italvolley di Chicco Blengini non fa invece sconti, ci mette un set per prendere le misure alla squadra allenata da Ronald Sarti e poi dilaga, trascinata dall'immarcescibile classe di Juantorena, ma anche dalle buone prove di quelle che definiremmo "seconde linee", se non fosse che questo gruppo di riserve pare non averne, stante il background di ogni singolo giocatore. Si riscopre così un Piano offensivamente devastante, e non solo perché Sbertoli sa come metterlo nelle condizioni migliori per liberare il braccio. Si intravedono buone cose da Lavia (8/10 e 70% di efficienza offensiva), ma anche il solito, abbacinante, talento di Alessandro Michieletto, sul quale non si rischia di scrivere mai troppo. Allenamento o poco più, ma di quelli utili. Far entrare in fiducia i giocatori fin quei meno utilizzati è molto importante, per approcciare poi i quarti - vero spartiacque di questi Giochi - con maggiore consapevolezza e piani b rodati in caso qualcosa andasse storto nel piano partita. L'avversaria sarà comunque tosta, a prescindere da quale Nazionale ci verrà accoppiata. L'impegno di quelli ardui. Ma intanto l'Italia termina il Gruppo A - decisamente più abbordabile del B, questo va ammesso senza dubbio alcuno - con quattro successi in cinque uscite. Peccato solo per quello 0-3, fin troppo severo, con la Polonia, ma vedendo l'avversario di Leon e compagni - una Francia rediviva e in netta crescita - forse non è andata poi così male.

Il tabellino 3-0

Italia - Venezuela (25-22; 25-15; 25-17)

Italia: Kovar, Vettori 8, Juantorena 17, Giannelli n.e., Zaytsev n.e., Piano 11, Colaci, Galassi 4, Sbertoli 1, Anzani n.e., Michieletto 7, Lavia 9. All. Gianlorenzo Blengini.

Venezuela: Velazquez Escalante, Gonzalez, Mata, Rodriguez Gonzalez 6, Oramas Brizuela 1, Valencia Gonzalez 7, Carrasco Angulo Verdi 3, Canelo Sanchez n.e., Arias Guzman 5, Fayola Hurtado 5, Rivas Quijada 8. All. Ronald Sarti.

