Davide Mazzanti convoca 13 giocatrici per il collegiale che si terrà dal 29 giugno a Caorle, fino al 2 luglio. Nel comunicato della FIPAV si legge che le azzurre restaranno la prossima settimana nella località veneta "per poi partire il 3 luglio alla volta di Belgrado dove è in programma uno stage con la Serbia: il 5, 7 e 9 luglio si disputeranno tre incontri amichevoli (orari da definire). La nazionale femminile farà ritorno in Italia sabato 10 luglio".

Ancora dubbi al centro

Il punto focale del comunicato, però, è l'elenco delle convocate: la squadra ormai è praticamente fatta, ma permane ancora il dubbio sulle tre centrali da portare e che aveva spinto il ct a togliere la fascia di capitano a Cristina Chirichella per darla a Myriam Sylla. Il ballottaggio, infatti, è ancora in corso perché le centrali convocate sono sempre quattro, da cui poi Mazzanti dovrà scegliere le tre definitive: Cristina Chirichella, Raphaela Folie, Anna Danesi, Sara Fahr.

Le convocate:

Caterina Bosetti, Cristina Chirichella, Anna Danesi, Monica De Gennaro, Paola Egonu, Sarah Fahr, Raphaela Folie, Alessia Gennari, Ofelia Malinov, Alessia Orro, Elena Pietrini, Indre Sorokaite, Myriam Sylla.

