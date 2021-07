Pallavolo

Tokyo 2020, Chicco Blengini: "Essere a Tokyo è un orgoglio e una grande responsabilità"

TOKYO 2020 - Coach Chicco Blengini dopo la vittoria per 3-1 ai danni dell'Iran che porta l'Italia ai quarti di finale: "Una partita molto dura in cui il primo set ha fatto la differenza a livello mentale. Con vittorie come queste si invecchia volentieri. Ogni palla è un capello bianco, ma sono grandi emozioni".

00:02:17, 2 ore fa