Gianlorenzo "Chicco" Blengini, CT della Nazionale Italiana di volley maschile, ha diramato le convocazioni per le Olimpiadi di Tokyo 2020, in programma da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto. Il tecnico piemontese ha dovuto operare quattro tagli nella lista dei sedici ragazzi impegnati in collegiale e una scelta è ricaduta a sorpresa sullo schiacciatore Filippo Lanza. L’attaccante, reduce da un’eccellente stagione a Monza e assoluto protagonista a Rio 2016, dovrà guardare i Giochi in televisione.

Una decisione davvero sorprendente, anche perché il ribattezzato Super Pippo era praticamente sempre stato titolare in azzurro nelle ultime stagioni. Blengini gli ha preferito Jiri Kovar, al grande ritorno in Nazionale (era assente cinque anni fa), e i due giovani Daniele Lavia e Alessandro Michieletto, che hanno ben figurato durante l’ultima SuperLega. A completare il reparto di banda sarà naturalmente il fuoriclasse Osmany Juantorena, indemoniata Pantera desideroso di tornare nuovamente sul podio a cinque cerchi.

Pallavolo De Giorgi: "La Nazionale è il sogno di una vita" 24/06/2021 A 10:54

Giannelli in ESCLUSIVA: "Responsabilità? Le avevo già a Rio"

Il capitano sarà Ivan Zaytsev. Lo Zar vuole la medaglia pesante dopo il bronzo di Londra 2012 e l’argento di Rio 2016. L’opposto avrà la responsabilità di guidare questo gruppo che ha comunque tutte le carte in regola per poter puntare al podio e togliersi delle soddisfazioni importanti nel Sol Levante. Il suo secondo sarà Luca Vettori, il quale ha vinto il ballottaggio con Gabriele Nelli. Il talentuoso Simone Giannelli sarà il palleggiatore titolare e sarà uno dei punti di forza di questo sestetto, è un giocatore in grado di spostare gli equilibri e dovrà spaziare su tutto il fronte offensivo (la sua riserva sarà Riccardo Sbertoli).

Il CT ha optato per portare ai Giochi soltanto tre centrali: gli espertissimi Matteo Piano e Simone Anzani, sulla carta titolari, e il giovane Gianluca Galassi, reduce da un’ottima annata. A completare la rosa sarà il libero Massimo Colaci, veterano di mille battaglia che ha conquistato la maglia azzurra ai danni di Fabio Balaso. L’Italia partirà alla volta di Tokyo il prossimo 16 luglio dall’aeroporto di Roma Fiumicino, l’esordio è fissato per sabato 24 luglio contro il Canada. Di seguito i convocati dell’Italia di volley maschile.

CONVOCATI ITALIA VOLLEY

PALLEGGIATORI: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli

OPPOSTI: Ivan Zaytsev, Luca Vettori

SCHIACCIATORI: Osmany Juantorena, Jiri Kovar, Alessandro Michieletto, Daniele Lavia

CENTRALI: Matteo Piano, Simone Anzani, Gianluca Galassi

LIBERO: Massimo Colaci

Zaytsev in esclusiva tra Tokyo, lavatrici e animo ribelle

Tokyo 2020 Zaytsev in esclusiva tra Tokyo, lavatrici e animo ribelle 01/07/2021 A 09:04