L’Italia si avvicina a grandi passi alle Olimpiadi di Tokyo 2021, che scatteranno venerdì 23 luglio. La Nazionale di volley femminile ha sconfitto il Brasile per 3-1 (25-21; 23-25; 25-17; 25-22) nella penultima amichevole prima dell’esordio ufficiale ai Giochi, in programma domenica 25 luglio (ore 02.00 italiane) contro la Russia. Le ragazze del CT Davide Mazzanti si sono imposte all’Itabashi Azusawa Gymnasium, sconfiggendo un avversario decisamente quotato e ambizioso.

Le azzurre, tra le grandi favorite per la conquista della medaglia d’oro, hanno avuto soltanto un passaggio a vuoto nel secondo set, ma per il resto sono sempre riuscite a tenere a bada il sempre rognoso sestetto di coach Zè Roberto. A riposo la capitana Miriam Sylla, alle prese con i postumi del trauma distorsivo alla caviglia sinistra accusato in amichevole contro la Serbia prima della partenza alla volta del Giappone. Ofelia Malinov in cabina di regia, Paola Egonu opposto, Caterina Bosetti ed Elena Pietrini le due schiacciatrici, Anna Danesi e Sarah Fahr al centro, Monica De Gennaro il libero. Nel corso dell’incontro è stato dato spazio a tutte le ragazze, eccezion fatta ovviamente per Sylla.

Paola Egonu ha chiuso da top scorer con 13 punti, doppia cifra anche per Pietrini (11), 9 sigilli per Bosetti e 8 per Danesi. Tra le verdeoro le migliori sono state Rosamaria e Natalia (10 punti a testa). L’Italia giocherà la sua ultima amichevole il prossimo 22 luglio contro la Corea del Sud, poi l’esordio ufficiale alle Olimpiadi.

ITALIA-BRASILE 3-1 (25-21, 23-25, 25-17, 25-22)

ITALIA: Malinov 4, Egonu 13, Bosetti 9, Pietrini 11, Danesi 8, Fahr 6, De Gennaro (L). Sorokaite 2, Folie 9, Orro 1, Chirichella 11. Ne: Sylla. All: Mazzanti

BRASILE: Natalia 10, Ana Correa 1, Ratzke, Rosamaria 10, Gattaz 3, Fernanda 8, Camila Brait (L). Correa 1, Carneiro 1, Gabi, Tandara 6, Ana Carolina 7. All: Zé Roberto.

Durata set: 27’, 25’, 21’, 25’

Italia: a 9 bs 20 mv 15 et 37

Brasile: a 5 bs 11 mv 9 et 34

