Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di volley femminile, ha diramato le convocazioni per le Olimpiadi di Tokyo 2020, in programma da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto. Sono state selezionate 12 azzurre per la rassegna a cinque cerchi, a sorpresa l’ultimo taglio è ricaduto su una schiacciatrice (Alessia Gennari) e non su una centrale. Il tecnico ha quindi cambiato idea rispetto a quanto aveva comunicato ormai un paio di mesi fa e si presenterà ai Giochi con 4 centrali contro le 3 che aveva inizialmente in mente: Cristina Chirichella, Anna Danesi, Raphaela Folie, Sarah Fahr.

La stella di questo gruppo è indiscutibilmente l’opposto Paola Egonu, ritenuta da più parti la giocatrice più forte al mondo. Spetterà alla formidabile attaccante guidare il sestetto verso la conquista di una storica medaglia (sarebbe la prima della storia), l’Italia ha concrete chance di battagliare anche per il titolo dopo aver vinto l’argento agli ultimi Mondiali. La capitana sarà la schiacciatrice Miriam Sylla, scelta a ricoprire il ruolo di responsabilità per la sua caparbietà e la sua grinta. A completare il reparto delle attaccanti saranno la solida Caterina Bosetti, la giovane Elena Pietrini e Indre Sorokaite, schierabile sia come opposto che di banda.

A dirigere il sestetto titolare dovrebbe essere Ofelia Malinov, la seconda palleggiatrice sarà Alessia Orro. Altro punto di forza del gruppo è il libero Monica De Gennaro, autentica veterana in grado di tenere le fila della squadra. L’Italia partirà alla volta di Tokyo il prossimo 16 luglio dall’aeroporto di Roma Fiumicino, l’esordio è fissato per domenica 25 luglio contro la Russia. Di seguito le convocate dell’Italia di volley femminile.

Le parole di Mazzanti

"Ho scelto di portare 4 centrali perché durante il lavoro in collegiale ho valutato che in questo modo avremo più soluzioni tattiche da adottare nel corso del torneo. Ci sarà, inoltre, la possibilità di sfruttare le diverse caratteristiche delle ragazze e penso che sia un fattore importante. Rispetto alla mia idea di partenza, ho iniziato a ragionare su questa scelta un mese fa, e per correttezza ho informato il gruppo. Voglio fare un ringraziamento speciale a Giulia Gennari, Beatrice Parrocchiale e Alessia Gennari perché hanno fatto un lavoro incredibile, spingendo al massimo come se fossero dentro le dodici. Comunicando la mia idea alla squadra ho voluto abbassare il livello di tensione, che secondo me non avrebbe fatto bene. Giulia, Alessia e Beatrice, nonostante fossero informate, non hanno mai mollato.

La squadra nell'ultimo periodo di preparazione ha lavorato molto bene, ho visto grande attenzione ai dettagli e al tempo stesso molta emozione. Le amichevoli contro la Serbia serviranno a prendere ritmo e a capire qual è il nostro livello attuale di gioco contro una grande avversaria. In base al programma di lavoro per queste partite dovrò gestire la condizione fisica di alcune atlete, facendo delle valutazioni dopo il primo match. Dopo quasi due anni si torna in campo con la maglia azzurra, oltretutto contro un’avversaria speciale come la Serbia, sicuramente stasera proveremo delle emozioni speciali".

CONVOCATE ITALIA

PALLEGGIATRICI: Ofelia Malinov, Alessia Orro

OPPOSTO: Paola Egonu

SCHIACCIATRICI: Caterina Bosetti, Miriam Sylla, Elena Pietrini, Indre Sorokaite (utilizzabile anche come opposto)

CENTRALI: Cristina Chirichella, Anna Danesi, Raphaela Folie, Sarah Fahr

LIBERO: Monica De Gennaro

