Seconda sconfitta consecutiva per l'Italvolley donne che cede 3-2 agli USA. L'avversario sorteggiato dei quarti è la Serbia (l'alternativa sarebbe stata la Corea del Sud). Appuntamento mercoledì 4 agosto. Il CT Mazzanti sul match con gli Usa: "Dobbiamo giocare più liberi in attacco, siamo arrabbiati perchè volevamo vincere il girone".

ItalVolley ai quarti di finale di Pallavolo in diretta su Discovery+

Il quarto di finale tra Italia e Serbia di Pallavolo femminile è in programma mercoledì 4 agosto alle ore 10:00 italiane. Tutta la Pallavolo e tutte le gare delle Olimpiadi saranno trasmesse in diretta su Discovery+, con una copertura totale.

Quarti di finale: informazioni

Data, orario e luogo: il quarto di finale è in programma mercoledì 4 agosto alle ore 10:00 italiane all'Ariake Arena.

Seconda sconfitta consecutiva per la Nazionale Italiana femminile nel torneo olimpico, ko al tie-break contro gli Stati Uniti. E ora c'è la Serbia nei quarti. L’Italia, che era già sicura del pass per la fase a eliminazione diretta, ha alternato buone cose a black out che hanno finito per condizionare l’andamento di un match che era iniziato bene.

Dopo il risultato di Russia-Turchia, le azzurre chiudono seconde nel girone e, nei quarti di finale, affronteranno la Serbia (l'alternativa prima del sorteggio era la Corea del Sud). Sarà la rivincita della finale del Mondiale 2018, vinto dalla Serbia al quinto set. In caso di passaggio del turno l'avversaria in semifinale sarebbe la vincente di Rep. Dominicana-USA.

Approfondimenti e dichiarazioni

