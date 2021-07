Spaziale Italia! Le Azzurre surclassano il Russian Olympic Committe (ROC) per 3-0, davvero senza diritto di replica. La squadra allenata da Davide Mazzanti non lascia neanche le briciole alle atlete della delegazione russa, costrette a inchinarsi allo Caterina Bosetti ed Elena Pietrini. La prima è sontuosa in attacco (11/19) e si prende anche la soddisfazione personale di cancellare più volte Nataliya Goncharova, una delle migliori opposte nella storia recente del volley femminile. Pietrini è invece totale: riceve alla perfezione, si fa sempre trovare pronta quando c'è da mettere palla a terra e, a soli 21 anni, conferma che l'MVP del Mondiale U-18 2017 non è stato certo un caso. Dominio assoluto dell'Italia, che deve peraltro rinunciare alla capitana Miriam Sylla, ancora alle prese con la ! Le Azzurre surclassano il Russian Olympic Committe (ROC) per 3-0, davvero senza diritto di replica. La squadra allenata da Davide Mazzanti non lascia neanche le briciole alle atlete della delegazione russa, costrette a inchinarsi allo strapotere di Paola Egonu e compagne. Proprio la stella dell'Imoco Volley non ha neppure bisogno di strafare, lasciando così la scena a. La prima è sontuosa in attacco (11/19) e si prende anche la soddisfazione personale di, una delle migliori opposte nella storia recente del volley femminile.: riceve alla perfezione, si fa sempre trovare pronta quando c'è da mettere palla a terra e, a soli 21 anni, conferma che l'MVP del Mondiale U-18 2017 non è stato certo un caso. Dominio assoluto dell'Italia, che deve peraltro rinunciare alla capitana Miriam Sylla, ancora alle prese con la distorsione alla caviglia sinistra rimediata nell'amichevole di Belgrado contro la Serbia, ma che non concede davvero nulla alla squadra allenata da Sergio Busato.

Tokyo 2020 La pallavolo a Tokyo 2020: formula, partecipanti e calendario 05/03/2020 A 10:23

EGONU, CHE EMOZIONE: SFILA CON LA BANDIERA A CINQUE CERCHI

Numeri alla mano, il 3-0 azzurro è forse meno netto di quanto non abbia raccontato l'evolversi della partita. Italia concreta, a tratti spettacolare, mai in difficoltà nonostante i pochissimi errori del ROC. Una pratica archiviata in soli 85 minuti, con una coralità di gioco a tratti fin troppo evidente. Difficile trovare una MVP tra le Azzurre, perché tutte le atlete chiamate in causa hanno dato un apporto importante. C'è però un dato che stupisce, soprattutto se si è guardata la partita. I 18 punti di Egonu potrebbero sembrare pura formalità per una giocatrice così forte, ma il match ci ha raccontato qualcos'altro. L'Italia ha dominato senza una super-prova della sua stella, la quale si è limitata a una sorta di ordinaria amministrazione che sembra rappresentare un messaggio per tutte le altre squadre del girone (Argentina, Cina, Turchia e Stati Uniti): il collettivo è unito e non serve una Egonu formato "spaziale". Una partita in crescendo, con le Azzurre che hanno bisogno solo del 1° set per sciogliere la tensione dell'esordio olimpico e successivamente spazzare via un'avversaria ben più ostica di quanto non possa raccontare il 3-0 finale. Un successo costruito sulla perfezione nei fondamentali: dalla ricezione, in cui Monica De Gennaro si conferma una delle migliori al mondo - se non la migliore - nel ruolo di libero, al muro, in cui spiccano il 4/10 di Ofelia Malinov e il gran lavoro della coppia Danesi-Fahr, capace di sporcare praticamente tutti gli attacchi delle avversarie. La ricostruzione delle Azzurre è spesso perfetta, con una Bosetti in stato di grazia e tante opzioni per scardinare la resistenza di Goncharova e compagne. Adesso testa alla Turchia, per la sfida in programma martedì 27 luglio alle ore 9:25 italiane.

ITALIA TROPPO FORTE, ROC DEMOLITO!

Il tabellino

ROC - Italia 0-3 (23-25; 19-25; 14-25).

ROC: Pilipenko, Matveeva, Koroleva 7, Goncharova 6, Fedorovtseva 10, Lazareva 1, Startseva 1, Fetisova 3, Voronkova 7, Podkopaeva, Smirnova, Enina. All. Sergio Busato.

Italia: Sorokaite 1, Malinov 4, De Gennaro, Folie n.e., Orro 1, Bosetti 12, Chirichella, Danesi 6, Fahr 9, Pietrini 10, Sylla n.e., Egonu 18. All. Davide Mazzanti.

RIVIVI ROC-ITALIA IN VOD (CONTENUTO PREMIUM)

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi. Attiva la promozione!

SPORT EXPLAINER: Pallavolo

Tokyo 2020 LIVE! ROC-Italia 0-3: le azzurre di Mazzanti brillano all'esordio 3 ORE FA