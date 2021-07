Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Pallavolo Polonia - Italia 07:10-09:15 Live

1° set, 12-10: Italia in palla, Bieniek al centro

Il centrale polacco fa male in primo tempo, ma gli Azzurri non si disuniscono, lavorando molto bene a muro nonostante la sontuosa prima linea avversaria (Kurek e Leon, insieme al già citato centrale).

1° set, 8-4: Kurek devastante al servizio

Turno di battuta incredibile per Kurek, che mette in crisi perfino Colaci. Quando non è al servizio, il polacco fa male da seconda linea, tirando a tutto braccio e costringendo Blengini al timeout.

1° set, 2-3: subito Leon vs Michieletto

Leon fa 2-0 con la pipe, ma il giovane fenomeno azzurro risponde con un attacco potente, mentre Galassi tira forte il 1° tempo per il mani fuori.

Tutto pronto, al via Polonia-Italia!

Amiche e amici di Eurosport, benvenuti al live-blog di Polonia-Italia, 2° turno del Gruppo A. Entrambe le squadre vengono da una sfida conclusasi al 5° set: l'Italia ha infatti battuto al tie-break il Canada, dopo una rimonta-show con Michieletto protagonista , mentre la Polonia ha incassato il k.o. per 2-3 contro l'Iran (vittorioso anche oggi, col secco 3-0 al Venezuela). Italia che non può contare su Simone Giannelli, out a causa di un risentimento muscolare , e schiera allora Sbertoli in regia, insieme a Juantorena, Zaytsev (capitano), Colaci (libero), Galassi, Anzani e Michieletto. Polonia che risponde con Nowakowski, Kurek, Leon, Drzyzga, Sliwka, Zatorski e Bieniek. Dirigono la sfida Paulo Turci (1° arbitro), Denny Cespedes (2° arbitro) e Heine Kraft (challenge).

