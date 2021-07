Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Pallavolo Comitato Olimpico Russo - Italia 01:50-03:55 Live

1° set, 16-16: troppi errori in battuta delle Azzurre

Italia troppo imprecisa al servizio (già 5 errori), ma comunque molto efficace con Pietrini che non ha timore di tirare a tutto braccio. Sorokaite dentro per il servizio, ma Egonu manda lunga la schiacciata e vanifica il turno della compagna.

Tokyo 2020 La pallavolo a Tokyo 2020: formula, partecipanti e calendario 05/03/2020 A 10:23

1° set, 13-13: Egonu non ancora devastante, ma efficace

Gran lavoro di Fahr a muro - ma del resto tutte le Azzurre lavorano bene nel fondamentale - e invasione della Fedorovtseva per il 12-12. Ritmi alti e Italia ampiamente in controllo, anche se il ROC non soffre i colpi di Egonu e compagne.

1° set, 9-8: ROC bene a muro

Le ragazze di Busato lavorano molto bene a muro e non concedono alcuno spiraglio all'Italia. Koroleva totem importante, mentre Egonu scalda i motori da seconda linea con un attacco impressionante.

1° set, 4-4: Bosetti inarrestabile

Partenza un po' a rallentatore per l'Italia, con un break di 0-3 incassato dalle Azzurre. Caterina Bosetti è però caldissima, trovata ottimamente da Malinov e capace di mettere in crisi il ROC con schiacciate potenti e a tutto braccio.

Ci siamo, comincia Russian Olympic Committee-Italia

Amiche e amici di Eurosport, benvenuti alla diretta LIVE di ROC-Italia. Russian Olympic Committee che schiera il sestetto Koroleva, Goncharova, Fedorovtseva, Startseva (capitana), Fetisova, Voronkova, Podkopaeva (libero), ovviamente agli ordini di Sergio Busato. Italia che invece risponde con Malinov, De Gennaro (libero), Bosetti, Danesi, Fahr, Pietrini, Egonu, dirette da Davide Mazzanti. Dirigono l'incontro Pati Rolf (1° arbitro), Wojciech Maroszek (2° arbitro) e Jacobus Nederhoed (challenge). Ricordiamo che l'Italia è inserita nel Gruppo B, comprendente, oltre al Russian Olympic Committe (ROC), anche Argentina, Cina, Turchia e Stati Uniti.

